Küresel ısınma, örümcek sayısında patlama yaratacak

Kuzey Kutbu'nda meydana gelen ısınma, önümüzdeki süreçte örümceklerin sayısında patlama yaşanmasına neden olacak.

Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

Dünya'nın ısınmasının insan da dahil pek çok tür açısından yarattığı tehditlerin yanı sıra, şimdiye kadar pek tahmin edilemeyen başka sorunlar da ortaya çıkabilir. Yeni yapılan araştırmalara göre bu sorunlardan biri de yavru örümcek patlaması.

YUMURTA SAYISINDA ARTIŞ VAR

Aarhus Üniversitesi Arktik Araştırma Merkezi ve Biyobilim Bölümü'nden Toke Høye yönetimindeki araştırma ekibi, artan sıcaklıklar nedeniyle omurgasız hayvanların üremesinde de değişiklikler olduğunu gösterdi.

Yeni çalışma, kurt örümceği gibi türlerin Kuzey Kutbu'ndaki daha sıcak koşullara çoktan uyum sağladığını ve sonuç olarak yaz aylarında normalde bir yerine iki dizi yumurta bırakabildiğini ortaya koyuyor.

Dr. Høye, "Artık Kuzey Kutup Dairesi içinde toplanan örümceklerin en uzun zaman dizilerine sahibiz. Bu büyük miktardaki veri, Kuzey Kutup Dairesi içindeki küçük hayvanların iklim değişikliğine cevap vererek, geçmiş yaşam biçimlerini nasıl değiştirdiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Veriler, kar yerden ne kadar erken kalkarsa, ikinci kez yumurta bırakan örümceklerin oranının o kadar arttığını gösteriyor.