Küresel ısınmadaki gerileme, sıtmanın yayılmasını engelledi

Küresel ısınmadaki gerileme nedeniyle, Afrika'da sıtma bulaşma oranının azaldığı belirtiliyor.

Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

Ancak özellikle 2000'li yıllarda, küresel ısınmanın daha yavaş ilerlediği de biliniyor. Barcelona Küresel Sağlık Enstitüsü (ISGlobal) tarafından yapılan araştırma, küresel ısınmadaki gerilemenin sıtmanın yayılmasını da azalttığını ortaya koydu.

SITMA RİSKİNİ AZALTIYOR

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinin yüksek tepelerindeki hastalık kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, küresel ısınmada azalışın görüldüğü 1998 ve 2005 yılları arasında sıtmanın yayılımının da yavaşladığını gözlemledi.

Sıtmanın iki türünün görüldüğü ve tüm vaka kayıtlarının alındığı bölgede, 2004 yılına kadar hastalığa karşı geniş çaplı bir önlem alınmamış olması, bulaşıcılıktaki azalışın doğrudan iklim koşullarıyla ilgili olabileceğini gösterdi.

ISGlobal İklim ve Sağlık Programı Başkanı Xavier Rodo, "Sıcaklıktaki düşüşün sıtma bulaşıcılığını etkilediğini ortaya koyan bulgu, hastalık ve iklim arasındaki güçlü ilişkiyi ortaya koyuyor." dedi.

Araştırmada, ayrıca tüm Doğu Afrika'da sıtma vakalarında açık bir azalışın görüldüğü bilgisi de paylaşıldı.

GÜNÜMÜZDE RİSK DAHA FAZLA

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, her yıl 400 binden fazla kişi sıtma hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor. Ayrıca şu anda küresel ısınmanın 2000'li yıllara göre daha hızlı ilerlemesi, sıtmanın bulaşma riskini de doğrudan artırabilir.

