Küresel ısınmaya en fazla neden olan ülkeler

Küresel ısınmaya en fazla neden olan ülkeler

Global Carbon Project tarafından yapılan araştırmaya göre, küresel ısınmaya neden olan ülkeler belli oldu.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO); 2020 yılında dünyanın, 2016 ve 2019'un ardından üçüncü en sıcak yılını yaşadığını açıklamıştı.

Global Carbon Project tarafından yapılan ve son 170 yılın verilerini kapsayan araştırmaya göre, küresel ısınmaya en çok sebebiyet veren ülkeler belli oldu.

EN BÜYÜK SORUMLU ABD VE ÇİN

Paylaşılan tabloya göre, son 170 yıldaki küresel ısınmanın en büyük sorumlusu, karbon emisyonunun yüzde 24,6’sından sorumlu olan Amerika Birleşik Devletleri. ABD'yi takip eden ikinci ülke ise yüzde 13,9’luk payla Çin oldu.

Küresel ısınmaya en fazla neden olan üçüncü ülke ise yüzde 6,8'lik payla Rusya olarak kayıtlara geçti.

Küresel ısınmaya en büyük katkıyı sağlayan diğer ülkeler arasında yüzde 5,5’lik payla Almanya, yüzde 4,4’lük payla Birleşik Krallık, yüzde 3,9’luk payla Japonya ve yüzde 2,3’lük payla Fransa yer alıyor.

Ülkelerdeki bireylerin bireysel olarak küresel ısınmaya ne kadar katkıda bulundukları da belli oldu.

Buna göre 2020 yılında 10,7 gros ton karbondioksit emisyonuna neden olan Çin’de kişi başına düşen değer 7,4 ton oldu.

Bu değerin en fazla olduğu ülke ise 0,6 gros ton emisyona neden olan Suudi Arabistan.

TÜRKİYE SON SIRALARDA

Türkiye, küresel iklim değişikliğinde son 170 yılda yüzde 0,6’lık paya sahip oldu. 2020 yılında Türkiye’de kişi başına düşen emisyon miktarı ise 4,7 ton.

