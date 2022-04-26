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    Kurucu Jack Dorsey, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasını değerlendirdi

    Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından açıklama yapan kurucu Jack Dorsey, Musk'a güvendiğini ve en doğru yolun bu olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 09:59
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    Kurucu Jack Dorsey, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasını değerlendirdi

    Geçtiğimiz yıl kasım ayında Twitter CEO'luk koltuğundan istifa eden kurucu Jack Dorsey, Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyon dolara satın almasının ardından açıklamalarda bulundu.

    Dorsey, “Platform için en güvendiğim çözüm bu oldu. Wall Street, Twitter’ın sahibiydi ve bir şahsın bunu satın alması doğru bir ilk adım oldu.” ifadelerini kullandı.

    "Elon güvendiğim tek çözüm"

    Twitter’da yüzde 2.36’lık hissesi bulunan Dorsey, Twitter'ın her zaman kendisi için en büyük sorun ve pişmanlığı olduğunu belirtti. Dorsey, "Elon, güvendiğim tek çözüm." dedi.

    JACK DORSEY

    Mayıs ayında yönetimden ayrılacak

    Dorsey, halen Twitter'ın yönetim kurulunda yer alıyor, ancak mayıs ayı sonunda yapılması planlanan 2022 hissedarlar toplantısında görev süresi sona erdiğinde ayrılacak.

    Twitter’ın kurucularından olan Dorsey, daha önce de CEO olarak görev yaptı, ancak 2008'de görevinden alındı ​​ve yerine kurucularından bir başkası getirildi. Dorsey, 2015 yılında ise şirkete liderlik etmek için geri döndü.

    jack dorsey


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