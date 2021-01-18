Kusursuz kardan adam yapmanın matematiksel formülü

İngiliz bilim insanları, kusursuz bir kardan adam yapabilmek için gerekli olan matematiksel formülü paylaştı.

Türkiye'de birkaç gündür etkili olan kar yağışı sonrasında, çeşitli şehirlerden kardan adam manzaraları karşımıza çıkıyor. Peki ideal bir kardan adam nasıl olmalı?

İngiltere’deki Nottingham Trent Üniversitesi’nden bilim insanları, ‘mükemmel’ kardan adam yapmanın formülünü buldu.

KARDAN ADAM ÖLÇÜLERİ

Matematikçi Dr. James Hind önderliğinde hazırlanan formüle göre, kar yağışını heyecanla bekleyen çocukların en büyük eğlencelerinden olan kardan adamların dengeli durması içim öncelikle boyunun 1.62 metre olması gerekiyor.

Hava sıcaklığının da kar direnci açısından 0 derece ve altında olması öneriliyor.

HAVUÇ BOYU: 4 CM

Kardan adamların burnu için kullanılacak havuçların boyunun ise 4 santimetre olması öneriliyor.

Kardan adam yapacak kişilerin 3 top şeklinde kar kütlesi kullanması gerektiğinin altını çizen matematikçiler, bunların çapını da aşağıdan yukarıya olmak üzere 80 cm - 50cm - 30cm olarak hesaplıyor.

Gözler için kullanılacak malzemenin büyüklüğü ise orantılı bir güzellik için 5 santimetreden büyük olmamalı.

TAZE KAR ÖNERİSİ

Araştırmacılara göre kusursuz bir kardan adam için, karın kalitesi de oldukça önemli. Özellikle kristalleşmemiş, taze ve lapa lapa yağan temiz karların tercih edilmesi gerekiyor.

3 düğme kardan adamın tam göbeğinde kullanılmalı. Alttaki ana gövde desteğinin çapının da en az 80 santim olması direnci artırıyor. Kardan adam alttan ayak olarak da iki top kar kütlesiyle desteklenmeli.