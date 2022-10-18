Kutusu açılmamış iPhone 1, 39 bin dolara satıldı

Paketi açılmamış orijinal iPhone 1, 2 bin 500 dolar ile açık artırmaya girdi ve 39 bin 300 dolara alıcı buldu.

Geçtiğimiz haftalarda iPhone 14 serisini tanıtan Apple'ın eski modellerine de ilgi var. Müzayede evi LCG Auctions, daha kutusu bilr açılmamış 8GB iPhone 1 modelini açık artırmaya çıkardı.

2 bin 500 dolar ile açık artırmaya giren modelin, yaklaşık 30 bin dolara alıcı bulması bekleniyordu. Orijinal 8GB iPhone 27 Haziran 2007'de 599 dolara satışa çıkmıştı.

39 bin dolara satıldı

LCG Auctions web sitesine baktığımızda, orijinal iPhone 1 modelinin 39 bin 339 dolara alıcı bulduğunu görüyoruz.

1976 yılında ünlü Amerikalı bilgisayar bilimcisi ve programcı Steve Wozniak tarafından tasarlanan ve Steve Jobs'a ait olduğu belirtilen Apple-1 bilgisayarı da geçtiğimiz aylarda 650 bin dolara satılmıştı.

