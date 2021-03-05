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    Kuzey Işıkları, bu kez Finlandiya'da görüldü

    Bir doğa olayı olan Kuzey Işıkları, yaklaşık 1 saat boyunca Finlandiya'da gökyüzünde dans etti, ortaya büyüleyici manzaralar çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 10:54
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    Kuzey Işıkları, bu kez Finlandiya'da görüldü

    Güneş'in yüklü parçacıkları ile etkileşen Dünya'nın manyetik alanı sayesinde ortaya çıkan Kuzey Işıkları, ortaya etkileyici manzaraların çıkmasını sağlıyor.

    Kuzey Işıkları, bu kez Finlandiya'da görüldü. Yaklaşık bir saat boyunca ışıklar adeta dans etti. Mart ayının Kuzey Işıklarını görmek için en iyi zaman olduğu ifade edildi.

    YALNIZCA BELİRLİ ÜLKELERDEN GÖRÜLEBİLİYOR

    Toras-Sieppi gölü üzerinde görülen ışıklar, bir fotoğrafçı tarafından kaydedildi. Kutup Işıkları da denilen bu görsel şölenin görülebildiği ülkeler arasında Finlandiya, Norveç, İzlanda, İskoçya ve Kanada’nın kuzey bölgeleri de bulunuyor.

    İşte Kuzey Işıkları'nın gökyüzündeki muazzam dansı:

    Kuzey Işıkları, bu kez Finlandiya da görüldü #1

    aurora

    Kuzey Işıkları, bu kez Finlandiya da görüldü #3

    Kuzey Işıkları, bu kez Finlandiya da görüldü #4

    Kuzey Işıkları, bu kez Finlandiya da görüldü #5

    Kuzey Işıkları, bu kez Finlandiya da görüldü #6

    Kuzey Işıkları, bu kez Finlandiya da görüldü #7

    Kuzey Işıkları, bu kez Finlandiya da görüldü #8

    Kuzey Işıkları, bu kez Finlandiya da görüldü #9

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