Kuzey ışıklarının kökeni kanıtlandı

Bilim insanları, kuzey enlemlerinde eşsiz manzaralara sahne olan kuzey ışıklarının kökenini kanıtlamayı başardı.

Kuzey ışıkları ya da kuzey aurorası, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalara deniyor.

Bilimsel adı Aurora borealis olan kuzey ışıkları, çarpıcı görüntüleriyle izleyicileri hayran bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda bilim dünyasında bir gizem oluşmasını da sağlıyordu.

Bu ışıkların kökenine dair birçok iddia olsa da şimdiye kadar hiçbiri kanıtlanamamıştı. Ancak yeni araştırmayla, bu ışıkların kaynağına dair bilinenler, ilk kez laboratuvar deneyleriyle ortaya çıktı.

NASIL OLUŞTUKLARI KANITLANDI

ABD’deki Iowa Üniversitesi'nden bir grup fizikçi, "en parlak auroraların jeomanyetik fırtınalar sırasında güçlü elektromanyetik dalgalar tarafından üretildiğini" sonunda kanıtlarıyla ortaya koydu.

Wheaton Koleji'nden James Schroeder liderliğindeki araştırmaya göre, Afven dalgaları diye de bilinen bu güçlü dalgalar, elektronları Dünya’ya doğru hızlandırıyor ve sonunda kuzey ışıkları denen görsel şölen ortaya çıkıyor.

Kuzey Işıkları'nın oluşumunun ilk kez laboratuvar ortamında simülasyonunu oluşturmayı başaran araştırmacılar, Dünya'nın manyetik alanının küçük bir örneğini elde edebilmek adına 20 metrelik bir oda kullandı. Özel tasarlanmış bir anten kullanılarak Alfven dalgaları oluşturuldu ve dalgaların hareket yönü gözlemlendi.

Deneyde gökyüzünde görülen ışıkların birebir aynısı ortaya çıkmamış olsa da elde edilen sonuçlar, bilgisayar simülasyonlarından ve matematiksel hesaplamalardan elde edilen ölçümleri doğruladı.

NASA'nın Heliofizik Bölümü'nden bilim insanı Patrick Koehn, "Oldukça heyecanlandım. Uzay ortamıyla ilgili bir teoriyi veya modeli doğrulayan bir laboratuvar deneyi çok nadir görülen bir durum." dedi.



