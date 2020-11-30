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    Kuzey Koreli hackerlar, korona aşısı geliştiren şirkete saldırdı

    Kuzey Kore merkezli hackerlar, son haftalarda koronavirüs aşısı geliştiren İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca’nın sistemlerini aşmaya çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 10:53
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    Kuzey Koreli hackerlar, korona aşısı geliştiren şirkete saldırdı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ortadan kalkması için birçok ülke aşı çalışmaları yürütüyor. Ancak siber saldırganlar, bir şekilde bu çalışmaları engellemenin peşinde.

    Kuzey Kore kaynaklı hackerların, koronavirüs aşısı geliştiren İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca’nın sistemlerini aşmaya çalıştığı ortaya çıktı.

    LINKEDIN VE WHATSAPP ÜZERİNDEN SALDIRDILAR

    Hackerlar, LinkedIn ve Whatsapp üzerinden AstraZeneca çalışanlarına ulaşarak iş teklifi taklitleri kullandı ve ilettikleri dökümanların içerisine zararlı yazılımlara yer verdi.

    Kuzey Koreli hackerlar, korona aşısı geliştiren şirkete saldırdı #1

    Siber saldırganların hedef aldığı isimler arasında, ağırlıklı olarak AstraZenaca’nın koronavirüs aşısı üzerinde çalışan ekipleri yer aldı.

    Kuzey Kore ve İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, söz konusu haber ile ilgili henüz bir yorum yapmadı.

    Kuzey Kore geçtiğimiz dönemde gündeme gelen benzer iddiaların bir karalama kampanyası olduğunu ifade etmişti.

    MICROSOFT DA KUZEY KORE DİYOR

    Geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yayınlayan Microsoft; Kanada, Fransa, Hindistan, Güney Kore ve ABD'deki aşı çalışmalarının siber saldırılardan etkilendiğini ve saldırı merkezlerinin arasında Kuzey Kore'nin de olduğunu belirtmişti.

    Instagram: @eshteknoloji

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