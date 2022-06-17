Kuzey Kutbu ortalamadan yedi kat fazla ısındı

Kuzey Kutbu’nda yapılan yeni bir çalışmada, bölgenin dünyanın diğer bölgelerinden 7 kat daha fazla ısındığı açıklandı.

Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor.

Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenen yapılar ise tahmin edebileceğiniz gibi buzullar oluyor.

Her ne kadar bu konu koronavirüs nedeniyle biraz göz ardı edilse de bilim insanları, tehlikeye dikkat çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kuzey Kutbu alarm veriyor

Kuzey Kutbu üzerine yapılan yeni bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın boyutlarının olağanüstü seviyelere çıktığı açıklandı.

Yayınlanan verilerde, Kuzey Kutbu'ndaki küresel ısınma etkisinin küresel ortalamadan yedi kat daha hızlı olduğu belirtildi.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan araştırmada, Svalbard ve Franz Josef Land adalarındaki otomatik hava istasyonlarından alınan veriler incelendi.

Araştırmacılar, bu bölgedeki ısınmanın Kuzey Kutbu'nun geri kalanında neler olabileceğine dair bir "erken uyarı" olduğunu söyledi.

Araştırmada elde edilen verilerde, bölgedeki yıllık ortalama sıcaklıkların on yılda 2,7 santigrat dereceye kadar arttığını, özellikle sonbahar aylarında bu seviyenin 4 santigrat dereceye dayandığı aktarıldı.

İnsan faaliyetleri havayı ısıtıyor

Daha önce yapılan bir araştırma, Sibirya’da sıcak hava dalgasının endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan emisyonlar nedeniyle en az 600 kat daha güçlendiğini ortaya koymuştu.

Tehlike çok yakın

Uydu görüntülerinden çeşitli analizler yapan bilim insanları, Kuzey Kutbu'ndaki buzulların 2035 yılına kadar eriyebileceğini açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre 127 bin yıl önce yaşanan durum, 13 yıl sonra tekrar edebilir.

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.