Kuzgun projesi kapsamında üç farklı füze geliştiriliyor Katı yakıtlı, turbojet motorlu ve serbest süzülen konfigürasyonlarında geliştirilecek olan üç farklı füze, 100 kilogramdan daha az ağırlığa sahip olacak. Füzeler; hava, kara ve deniz platformlarında kullanılabilecek.

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Türk Savunma Sanayii’nin filosu genişliyor, yeni füzeler geliyor.

TÜBİTAK SAGE, Kuzgun projesi kapsamında; katı yakıtlı, turbojet motorlu ve serbest süzülen konfigürasyonlarında üç farklı füze geliştiriyor.

Harp başlığı seçenekleri var

F-16, MMU, HÜRJET, HÜRKUŞ ve çeşitli SİHA platformlardan atılabilen Kuzgun mühimmatı, 100 kilogramdan düşük bir ağırlığa sahip.

Kuzgun mühimmatında parçacıklı, delici, termobarik ve genel maksat gibi çeşitli harp başlığı seçenekleri bulunuyor.

Lazer arayıcı, görüntüleyici kızılötesi arayıcı, radar arayıcı, HOJ, mmW radar, veri bağı, ANS ve KKS gibi arayıcı başlık ile navigasyon özellikleri de seçenekler arasında…

Hava, kara ve deniz platformlarında kullanılabilecek

Kuzgun ailesi Milli Muharip Uçak, F-35, F-4E/2020, F-16 ve S/İHA gibi hava platformlarının yanı sıra, kara ve deniz platformlarından da kullanılabilecek müşterek bir yapıya kavuşacak.

Kuzgun ailesi; yayılı hedefler, sabit hava savunma unsurları, endüstriyel tesisler, binalar, gömülü/korunaklı hedefler, mağaralar ve hareketli hedeflerin tamamında seçilebilir harp başlığı ve arayıcısı ile çözüm olarak sunulacak.