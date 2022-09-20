Laptop büyüklüğünde NVIDIA RTX 4090 görüntülendi

Nvidia'nın yeni amiral gemisi ekran kartı RTX 4090, 16 inç boyutlarında bir dizüstü bilgisayar ile neredeyse aynı boyuta sahip.

NVIDIA, RTX 4000 serisinin tasarımını tamamladı ve artık tanıtım aşamasına geçti. RTX 3000 serisinden daha performanslı olması beklenen RTX 4000 modelleri, iddialara göre TSMC'nin 5 nm teknolojisiyle üretilecek.

Nvidia’nın performans tarafında yüzde 50 üzerinde artış beklenen, ancak enerji tüketimi de aynı oranda artacak olan yeni GeForce RTX 4000 serisi için son hazırlıklar tamamlandı.

Nvidia, 20 Eylül'de tanıtım yapacak

Nvidia, yaklaşmakta olan GeForce RTX 40 serisi ekran kartları için GeForce Beyond adı altında bir konferans düzenlemeye hazırlanıyor.

GTC 2022 kapsamında düzenlenecek olan lansmanda yeni nesil Ada Lovelace mimarili ekran kartları duyurulmuş olacak. Söz konusu etkinlik, 20 Eylül’de Türkiye saati ile 18:00’de başlayacak.

RTX 4090 görüntülendi

Ekran kartlarının tanıtım tarihi yaklaşırken, serinin en üst modeli GeForce RTX 4090'ın yeni görselleri paylaşıldı.

Paylaşılan görsellere bakıldığında, yeni amiral gemisi ekran kartının 16 inç boyutlarında Lenovo Legion Y9000X laptop modeli neredeyse aynı genişliğe sahip olduğunu görüyoruz.

Ekran kartlarına olan talep artışı karşısında RTX 3000 serinin üretimini büyük oranda artıran Nvidia, günümüzde kripto paraların düşüşe geçmesi ile birlikte önce elinde kalan stokları eritmek istiyor.

GeForce RTX 4090 ekran kartı; AD102 çekirdeği, 24GB GDDR6X bellek, 21Gbps hızında 1TB/S bant genişliği ve 450W TDP değeri gibi özelliklerle karşımıza çıkacak.