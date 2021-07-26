Latin Amerika ve Karayipler Uzay Ajansı için anlaşma imzalandı

Latin Amerika ve Karayipler Uzay Ajansı için anlaşma imzalandı

Meksika, Ekvador, Bolivya, Arjantin, Kosta Rika ve Paraguay, Latin Amerika ve Karayipler Uzay Ajansı’nın (ALCE) kurulması için anlaştı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Chapultepec Kalesi’nde, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) toplantı gerçekleştirdi.

Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard; Meksika, Ekvador, Bolivya, Arjantin, Kosta Rika ve Paraguay'ın "Latin Amerika ve Karayipler Uzay Ajansı'nın" (ALCE) kurulması yönünde anlaşma imzaladığını duyurdu.

Ebrard, anlaşmaya imza atan 6 ülkenin dışında, CELAC üyesi 26 ülkenin sunulan projenin gerçekleştirilmesinden sorumlu olduğunu dile getirdi.

BÜTÇE 20 KAT FAZLA

Söz konusu 26 ülkenin, uzay araştırmaları için ayırdıkları bütçeye kıyasla, yeni kurulacak uzay ajansının 20 katı bütçeye sahip olmasını beklediklerini aktaran bakan, anlaşmanın detaylarının diğer ALCE ülkeleri tarafından inceleneceğini söyledi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; uzay ajansı ALCE, üye ülkelerin uzay araştırmaları için bir koordinasyon merkezi görevi görecek.

Uzay ajansının, özellikle uydu iletişim sistemlerinin iyileştirilmesini destekleyeceğine, aynı zamanda da bölgede güçlü yönler, fırsatlar, tehditler, riskler ve zayıf yönlerin haritasını oluşturmak adına bölge ülkelerinin kapasitesini artıracağına dikkat çekildi.

Anlaşmaya dahil olan ülkelerin devlet başkanları, 18 Eylül'de toplanarak ALCE'ye ilişkin diğer detayları kararlaştıracak.