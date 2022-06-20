Leica kameralı Xiaomi 12 Ultra görüntülendi

Xiaomi'nin bu yıl çıkarmayı planladığı amiral gemisi telefon Xiaomi 12 Ultra'nın gerçek fotoğrafı ortaya çıktı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, "Xiaomi 12" modeliyle 2022 yılına damga vurmak istiyor. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte Çinli şirket, yeni amiral gemisi modellerini tanıtmıştı.

Seride tanıtılan modeller Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X, etkinliğin ardından birçok ülkede satışa çıkmıştı.

Xiaomi 12 Ultra geliyor

Şirket, şimdi de serinin en güçlü modeli olan Xiaomi 12 Ultra üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon kameraları söz konusu olduğunda akla ilk gelen isimlerden biri olan Leica, Huawei ile olan ortaklığını sonlandırmıştı.

Xiaomi, Leica markası ile iş birliği yaptıklarını ve temmuz ayında piyasaya çıkacak amiral gemisi bir modelde Leica imzası olacağını mayıs ayında açıklamıştı. İşte Leica imzalı ilk Xiaomi akıllı telefonu, "12 Ultra" modeli olacak.

Yeni sızdırılan görüntü, Xiaomi’nin yakında çıkması beklenen telefonunun nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Söylentilere göre Xiaomi 12 Ultra, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP ana kamera, 48 MB ultra geniş ve 48 MB telefoto kamera ile gelecek.

Ayrıca telefonun 6.73 inç ekran ve 120W şarj özelliğine sahip 5000mah batarya ile satışa çıkacağı da belirtiliyor. Telefonun ne zaman tanıtılacağı ise henüz belli değil.