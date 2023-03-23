Lenovo oyuncu telefonu piyasasında artık yok! İşte çekilme nedeni Oyun odaklı akıllı telefon pazarında tutunamayan Lenovo, çekilme kararı aldığını açıkladı.

Haber Merkezi

Son yıllarda akıllı telefonlar öylesine gelişti ki; artık birçok bilgisayardan bile daha iyi özelliklere sahip telefonlar karşımıza çıkıyor.

Bu nedenle mobil oyuncu sayısı bir hayli artarken, akıllı telefon üreticileri de bu durumdan yararlanmak istiyor.

Lenovo'dan oyuncu telefonu kararı

Oyuncu telefonu pazarında bir süredir akıllı telefonlarıyla var olmaya çalışan Lenovo, Legion mobil bölümünde küçülmeye gitti ve oyun odaklı akıllı telefon üretimini sonlandırma kararı aldı.

Çin merkezli teknoloji devi, son derece ilgi çekici modeller piyasaya sürmesine rağmen bu pazarda istediği satış rakamlarını bir türlü yakalayamadı.

Şirketin geçtiğimiz ağustos ayında piyasaya sürdüğü son oyuncu telefonu, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili Legion Y70 modeliydi.

Daha önce Xiaomi'nin oyun odaklı akıllı telefon ve aksesuar üreten Black Shark bölümündeki personelin yarısın işten çıkardığı bildirilmişti.