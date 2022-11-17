Leonid meteor yağmuru bu gece zirve yapacak

Leonid meteor yağmuru bu gece zirve yapacak

Leonid meteor yağmuru, bu gece yarısından başlayıp özellikle sabah saatlerinde (18 Kasım) zirve yapacak.

Meteorların Dünya atmosferine girdikten sonra uzayda bıraktıkları belirgin izler sayesinde gözlemlenen meteor yağmurları, özellikle açık havalarda gece etkileyici manzaralar oluşturabiliyor.

Ekim ayının ilk günlerinde gezegenimize ulaşmaya başlayan meteorların gökyüzünde oluşturduğu ve 'Orionid meteor yağmuru' olarak da bilinen meteor yağmuru, 20-21 Ekim tarihleri arasında gözlemlenmişti.

Yılın son meteor yağmuru: Leonid

Yılın son meteor yağmuru olarak da adlandırılan Leonid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Meteor yağmuru, bu gece yarısından başlayıp özellikle sabah saatlerinde (18 Kasım) zirve yapacak.

Meteor yağmuru esnasında her saat yaklaşık 15 tenis topu büyüklüğünde göktaşı yeryüzüne düşecek. Meraklıların, pürüzsüz bir gözlem için kentin ışıklarından uzakta bir nokta seçmeleri gerekiyor.

Leonid meteor yağmuru nedir

Meteorların Leo (Aslan) yıldız kümesinden kaynaklanmasından dolayı, meteor yağmurlarına Leonid adı veriliyor.

Leonid meteor yağmurları, Güneş sistemine her 33 yılda bir giren Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızından çıkıyor.

Kuyruklu yıldız Güneş’e her yaklaştığında, beraberinde getirdiği meteorları dağıtmaya başlıyor, bu meteorlar diğer gezegenlerin yörüngelerine giriyor ve yolculuk ederek Dünya'ya ulaşıyor.

Örneğin 17 Kasım'da gözlemlenecek Leonid meteorları, muhtemelen birkaç yüz yıl önce kuyruklu yıldız tarafından Güneş sistemine bırakıldı.