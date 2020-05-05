LG, 34 bin dolarlık yeni 8K televizyonunu duyurdu

LG, Signature serisine ait 88 inçlik 8K televizyonunu tanıttı. Kullandığı teknolojiler nedeniyle oldukça pahalı olan yeni televizyonun özelliklerini sizler için derledik.

Güney Koreli elektronik üreticisi LG, piyasaya sunduğu televizyon modellerine bir yenisini daha ekliyor.

LG, Singature ZX serisine ait dünyanın en büyük OLED televizyonunu resmen duyurdu. 88 inçlik dev ekranıyla dikkat çeken televizyon, ayrıca 8K çözünürlüğe sahip.

120 FPS 8K ÇÖZÜNÜRLÜK SUNUYOR

Son yıllarda her ne kadar daha yüksek kaliteli görüntüler karşımıza çıksa da şu anda 4K görüntü kalitesine sahip içerikler ve yayınlar bulmak bile oldukça zor. LG ise görüntü kalitesini 8K'ya çıkararak rakiplerinden sıyrılmayı amaçlamış gibi görünüyor.

Oldukça ince çerçevelere sahip yeni dev televizyon, duvara kolaylıkla monte edilerek tablo görünümüne sahip olabiliyor. 60W hoparlörlerle donatılan yeni TV'lerde aynı zamanda LG ThinQ sesli asistanı da yer alıyor.

LG 88 inç 8K OLED TV, 8K görüntüyü 120 fps’ye kadar destekliyor. HDMI 2.1 girişleri kullanan dev televizyonda bulunan Gen 3 AI işlemci teknoloji ise gürültüyü azaltıp görüntü kalitesini de artırıyor.

FİYAT

LG’nin 88 inç OLED televizyonu, her ne kadar sahip olduğu özellikler bakımından kullanıcıları kendine çekse de fiyatı dudak uçuklatıyor. Yeni televizyon, 34 bin 676 dolar fiyat etiketiyle haziran ayında satışa çıkacak.