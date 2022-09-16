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    LG, 6G testlerinde rekor iletişim mesafesine ulaştı

    LG, 6G testlerinde rekor iletişim mesafesine ulaştı

    Güney Koreli teknoloji devi LG, yaptığı testlerde 6G veri iletim mesafesi rekorunu üçe katladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 13:16
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    Dünya genelinde hala altyapı çalışmaları devam eden 5G teknolojisi, yalnızca belirli bölgelerde kullanılabiliyor.

    Kullanıcılara düşük gecikmeli ve yüksek hızlı internet vadeden bu teknoloji, gelecek yıllarda yerini 6G'ye bırakacak.

    Teknoloji devleri, 5G'nin hemen ardından daha hızlı ve güvenilir bir bağlantı sunan 6G üzerinde çalışmalara çoktan başladı. Bu şirketlerden biri de Güney Koreli LG.

    Yeni teknoloji için ilk adımı atan markalardan biri olan LG, geçtiğimiz yıl Berlin'de gerçekleştirdiği test sırasında 6G teknolojisi ile 100 metrelik bir aralıkta veri iletmeyi başarmıştı.

    LG, rekoru üçe katladı

    LG araştırmacıları, 6G teknolojisi üzerinden veri iletimi için yeni bir mesafe rekoru kırdı. Ekip, 155 ila 175 GHz frekans aralığında açık havada 320 metre mesafeye veri aktardı. Yapılan son test ile birlikte önceki rekor üçe katlanmış oldu.

    LG, 6G testlerinde rekor iletişim mesafesine ulaştı #1

    6G'nin temel dezavantajlarından birinin kısa menzili olduğu göz önüne alındığında, 300 metreden daha uzak bir mesafeye 6G ağ üzerinden veri aktarmayı başarmak son derece önemli.

    Kentsel alanlarda 6G baz istasyonlarının yaklaşık 250 metre aralıklarla yerleştirilmesi gerekiyor.

    Bu nedenle, mesafe limitlerinin aşılması bu tür istasyonların şehirlere kurulmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

    2G teknolojisinden 3G'ye geçiş yapmak 15 yıl, 3G'den 5G'ye geçiş yapmak sadece 8 yıl sürdü. Bu nedenle gelecekte yeni teknolojilere geçış yapma süresinin daha da kısalacağı belirtiliyor.


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