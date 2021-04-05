LG, akıllı telefon pazarından tamamen çekildiğini açıkladı

Bir zamanlar dünyanın en popüler telefon markaları arasında yer alan Güney Koreli LG, akıllı telefon pazarına veda etti.

Bir zamanlar akıllı telefon pazarında oldukça iyi işler çıkaran Güney Koreli üretici LG, daha sonra Çinli rakipleriyle baş edemedi ve her geçen gün popülerliğini kaybetti.

Son zamanlarda amiral gemisi modeller yerine orta segmente odaklanan şirket, burada da istediği başarıyı elde edemedi.

Geçtiğimiz günlerde, LG'nin akıllı telefon pazarından çekilebileceğini ve resmi açıklamanın nisan ayının başlarında yapılacağını sizlerle paylaşmıştık. Güney Koreli şirketten beklenen açıklama geldi.

LG, AKILLI TELEFON PAZARINDAN RESMEN ÇEKİLDİ

Güney Koreli teknoloji devi LG Electronics, son yıllarda kaydettiği zararlardan dolayı akıllı telefon piyasasından tamamen çekildiğini açıkladı. LG, bu kararla dünya çapında mobil cihaz üretimini sonlandıran ilk büyük şirket oldu.

Güney Koreli şirketten yapılan açıklamada, firmanın kaynaklarını elektrikli araç bileşenleri, akıllı evler, robotik, yapay zeka gibi daha fazla kâr getiren işlere yoğunlaştırmak istediği ifade edildi.

6 YILDA 4,5 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

LG yöneticileri söz konusu açıklamada, mobil telefon bölümünün son 6 yılda toplamda 4,5 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı.

31 Temmuz'da son bulması beklenen LG'nin akıllı telefon bölümü, şirketin toplam gelirinin yüzde 7'sini oluşturuyor.

Grup, bu bölümdeki Güney Koreli işçilerin diğer LG işletmelerine aktarılacağını, ancak yurt dışındaki işlerle ilgili kararların yerel düzeyde alınacağını söyledi.

LG CEO'su Kwon Bong-seok, şirketin akıllı telefon pazarından çekilebileceğini bu yılın başlarında açıkça ifade etmişti. Ancak şirket için bu en son çare olarak görülüyordu.

LG, bu süre boyunca akıllı telefon bölümünün satışı için Alman otomotiv devi Volkswagen ve Vietnamlı bir şirket olan Vingroup JSC ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak hiçbir anlaşma sağlanamayınca pazardan çekilme kararı alındı.