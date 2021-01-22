LG, akıllı telefon pazarından tamamen çekilebilir

LG CEO'su Kwon Bong-seok, şirketin akıllı telefon biriminin satılabileceğini, kapatılabileceğini ya da küçültülebileceğini açıkladı.

Bir zamanlar akıllı telefon pazarında oldukça iyi işler çıkaran Güney Koreli üretici LG, daha sonra Çinli rakipleriyle baş edemedi ve popülerliğini kaybetti.

Artık amiral gemisi modeller yerine orta segmente odaklanan ve burada rekabet etmek isteyen şirket, görünüşe göre hala istediğini elde edebilmiş değil.

LG, PAZARDAN ÇEKİLEBİLİR

LG CEO'su Kwon Bong-seok, şirketin akıllı telefon pazarından çekilebileceğini açık bir dille ifade derken, çekilme olmaması durumunda satılmanın veya küçülmenin de masada olduğunu dile getirdi.

Aslına bakacak olursak, LG'nin akıllı telefon pazarından çekileceği haberleri ilk olarak 2019 yılında karşımıza çıkmıştı. Ancak açıklama yapan Güney Koreli şirket, çıkan iddiaları yalanlamıştı.

LG’nin akıllı telefon biriminin son 5 yılda 4,5 milyar dolar zarar ettiğini düşünürsek, akıllı telefon pazarının dev bir markayı daha kaybedeceğine artık kesin gözüyle bakabiliriz.