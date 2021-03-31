LG, akıllı telefonlara güncelleme vermeyi tamamen durdurabilir

Güney Koreli LG, çok yakında akıllı telefon pazarına veda edecek. Üstelik bu durum, mevcut LG modellerinin bir daha asla güncelleme almamasına neden olabilir.

Bir zamanlar akıllı telefon pazarında oldukça iyi işler çıkaran Güney Koreli üretici LG, artık yolun sonuna geldi.

Özellikle Çinli rakipleriyle rekabet edemeyen ve her geçen yıl kan kaybeden şirket, bazı radikal kararlar almak zorunda.

LG CEO'su Kwon Bong-seok, şirketin akıllı telefon pazarından çekilebileceğini bu yılın başlarında açıkça ifade etmişti. Şirket, akıllı telefon bölümünün satışı için Alman otomotiv devi Volkswagen ve Vietnamlı bir şirket olan Vingroup JSC ile görüşmeler gerçekleştirdi.

AKILLI TELEFON PAZARINDAN ÇEKİLECEK

Görüşmelerden hiçbir sonuç alınamaması, LG'yi akıllı telefon birimini satmaya bir adım daha yaklaştırdı. Şirkete yakın kaynaklar, kapanma haberinin nisan ayında duyurulabileceğini söylüyor.

Ancak bu durum, halihazırda LG akıllı telefon modellerini kullanan müşterileri de olumsuz etkileyebilir.

GÜNCELLEMELER DE SONLANDIRILACAK

Ortaya atılan iddialara göre LG, akıllı telefon birimini kapattıktan sonra mevcut müşterilerine Android ve güvenlik güncellemerini dağıtmayı bırakacak.

Akıllı telefon markaları arasında güncelleme dağıtma hızı en yavaş şirketlerden biri olan LG, bu kararıyla daha da fazla tepki alabilir.

LG şu ana kadar sadece birkaç cihazı Android 11'e yükseltmişti. Şirketin, pazardan çekildikten sonra güncelleme takviminde yer alan modellere Android 11'i sunmayacağı belirtiliyor.

Son olarak tüm bunların bir iddia olduğunu ve LG'den resmi bir açıklamanın yapılmadığını belirtelim. Önümüzdeki haftalarda LG'nin çekilme haberini duyurması bekleniyor. Bu nedenle daha fazla detay için resmi açıklamayı beklememiz gerekecek.



