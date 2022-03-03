LG, güneş paneli birimini tamamen kapatıyor

Güneş paneli üretimini ve satışını bitirmeye karar veren LG, böylece diğer iş kollarına daha fazla para ayıracak.

Bir zamanlar akıllı telefon pazarında oldukça iyi işler çıkaran Güney Koreli üretici LG, daha sonra Çinli rakipleriyle baş edememiş ve akıllı telefon birimini kapatmıştı.

Akıllı telefon birimini kapattıktan sonra diğer birimlere daha fazla maddi imkan sunan şirket, 2021'de 74.72 trilyon KRW (63,16 milyar ABD Doları) satışla tarihinin en yüksek yıllık gelirini elde etmişti.

GÜNEŞ PANELİ BİRİMİNİ DE KAPATIYOR

Benzer bir stratejiyi güneş paneli birimi için de alan LG, fiyat rekabetinin artması ve yükselen hammadde maliyetleri nedeniyle birimi sonlandırma kararı aldı.

LG, işletmenin kapanmasının ardından bir süre daha mevcut LG güneş paneli kullanıcılarına desteğini sürdürecek. Güneş paneli üretimi, gelecekteki servis desteği için yeterli envanteri korumak amacıyla bu yılın ikinci çeyreğine kadar sürecek.

LG ile devam etmeyecek olan çalışanlar, şirketteki görev süreleri ile orantılı geçiş desteği ve kıdem tazminatı paketleri alacak. Güneş paneli işinin kapatılmasının 30 Haziran'a kadar tamamlanması bekleniyor.