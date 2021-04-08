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    LG piyasadan çekildi: İşte 3 yıl daha Android güncellemesi alacak modeller

    LG piyasadan çekildi: İşte 3 yıl daha Android güncellemesi alacak modeller

    Akıllı telefon pazarından çekilen LG, 3 yıl daha Android güncellemesi sunacağı akıllı telefon modellerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 16:50
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    Bir zamanlar akıllı telefon pazarında oldukça iyi işler çıkaran Güney Koreli üretici LG, geçtiğimiz günlerde akıllı telefon pazarından çekildiğini açıklamıştı.

    Çinli rakipleriyle baş edemedi ve her geçen gün popülerliğini kaybeden marka, son 6 yılda 4.5 milyar dolar zarar etti.

    31 Temmuz'da son bulması beklenen LG'nin akıllı telefon bölümü şirketin toplam gelirinin yüzde 7'sini oluşturuyordu.

    LG'nin çekilme kararını duyurmasının ardından, markanın akıllı telefonlar için güncelleme yayınlayıp yayınlamayacağı merak konusu oldu.

    BAZI MODELLER 3 YIL DAHA GÜNCELLEME ALACAK

    LG tarafından yapılan açıklamalara göre, şirketin 2019 yılı ve sonrasında ürettiği üst segment akıllı telefonlar, 3 yıl boyunca Android güncellemesi almaya devam edecek.

    lg velvet

    LG'nin açıklamalarına göre, üç yıl daha Android güncellemesi alacak üst segment akıllı telefonlar şu şekilde:

    • LG G8 ThinQ
    • LG G8x ThinQ
    • LG G8s ThinQ
    • LG V50 ThinQ
    • LG V60 ThinQ
    • LG Velvet
    • LG Wing

    Ayrıca şirketin  Stylo ve K serisi gibi orta ve giriş segment modelleri de iki yıl boyunca Android güncellemesi alacak.

    Yapılan açıklamalara göre, LG'nin güncelleme sözünü tutabilmesi biraz da Android'in sahibi Google'a bağlı.

    Eğer Google; Android 11, Android 12 ve Android 13 gibi sürümlerin sistem gereksinimlerini yüksek tutarsa, LG'nin verdiği 3 yıllık güncelleme sözü gerçekleşmeyebilir.

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