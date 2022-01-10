LG, susuz ve deterjansız çalışan çamaşır makinesi geliştiriyor

Su ve deterjansız bir çamaşır makinesi üzerinde çalışmalara başlayan LG, testler başarılı olursa seri üretime geçecek.

Küresel ısınmanın getirdiği su kıtlığı nedeniyle artık birçok marka, çevreci ve sürdürülebilir teknolojiye yatırım yapıyor.

Bu markalardan biri olan Güney Koreli teknoloji devi LG, susuz ve deterjansız çalışan bir çamaşır makinesi geliştirdiğini duyurdu.

İKİ YIL TEST EDİLECEK

Bu açıklamasıyla sektörün ve çevrecilerin oldukça dikkatini çeken LG, önümüzdeki iki yıl boyunca geliştirdiği makineyi testlerden geçirecek.

Eğer makine başarılı olursa, gelecekte susuz çalışan çamaşır makinelerine merhaba diyebiliriz.





SUSUZ ÇAMAŞIR MAKİNESİ NASIL ÇALIŞACAK

LG’nin susuz ve deterjansız çalışan çamaşır makinesinin çalışma prensibi biraz karmaşık. Ancak basitçe anlatmak gerekirse, makine gücünü karbondioksit gazından alacak.

Makinenin içinde gaz halinde olarak bulunan karbondioksit, çalıştırıldığı anda sıvı hale gelecek ve bu sayede çamaşırlar yıkanacak.

Yıkama işlemi bittiğinde ise sıvı olan karbondioksit, yeniden gaz haline gelecek ve bir sonraki yıkama için kullanılabilecek.