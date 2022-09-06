LG televizyonlarına NFT desteği geliyor

LG, yeni TV yazılımında NFT desteği sunmak için ticari marka başvurusunda bulunmuştu. Yeni özellik, kullanıma sunuldu.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Özellikle geçen yıl oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor.

NFT için yeni bir adım atan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu yıl çıkardığı akıllı televizyonlarda NFT özelliğini kullanıma sunmaya başlamıştı.

LG de TV'lerine NFT getirdi

LG Art Lab adlı yeni NFT pazarı, TV'nizden yüksek kaliteli dijital sanat eserleri satın almanızı ve satmanızı sağlıyor.

Şimdilik, yalnızca ABD'de webOS 5.0 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran bir LG TV'ye sahip kullanıcılar, TV'nin ana ekranından indirilebilen uygulamaya erişebiliyor.

LG, sanatçıların NFT'lerini "aylık olarak" eklemeye devam edeceğini ve satın aldığınız NFT'leri LG Art Lab uygulamasından görüntüleyebileceğinizi söylüyor.