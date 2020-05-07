LG'nin orta seviye telefonu Velvet tanıtıldı: İşte fiyatı

LG'nin uzun zamandır konuşulan orta seviye telefonu Velvet duyuruldu. Telefon her ne kadar orta sınıfta yer alsa da fiyatı hiç de öyle görünmüyor.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, son zamanlarda akıllı telefon yarışını Huawei ve Xiaomi gibi Çinli üreticilere kaptırdı. Durum böyle olunca da LG'nin piyasaya sürdüğü üst seviye modeller beklenen ilgiyi görmedi.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız haberimizde, LG'nin amiral gemisi modellerinin yer aldığı G serisini tamamen sonlandırarak, yeni bir seri üzerinde yoğunlaşacağından bahsetmiştik.

Şirket, Güney Kore'de düzenlediği bir etkinlikle yeni orta seviye modeli Velvet'i resmen tanıttı. Telefon her ne kadar orta seviye olsa da fiyatı birçok LG hayranını üzecek gibi görünüyor.





LG VELVET ÖZELLİKLERİ

6,8 inç büyüklüğünde ve 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde FullHD+ ekrana sahip LG Velvet, gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisinden alıyor.

8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefon, orta segmentte oldukça iddialı özelliklerle karşımıza çıkıyor.

48 MP + 8 MP + 5 MP üçlü arka kamera ile kaşrımıza çıkan Velvet'in ön tarafında ise damla çentiğe yerleştirilmiş 16MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

4300mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarla buluşacak telefon, IP68 sertifikası ile toz ve suya karşı dayanıklılık sunuyor. Ayrıca askeri stadart olan 810G sertifikası, telefonun darbelere karşı da dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

FİYAT

LG'nin tüm bu özelliklere sahip olan orta segment yeni telefonu Velvet, 15 Mayıs itibarıyla ilk olarak Güney Kore'de satışa çıkacak. Telefon her ne kadar orta segment olsa da satış fiyatı iPhone 11'den bile daha pahalı.

Şirket, telefonun satış fiyatını 734 dolar olarak açıkladı.