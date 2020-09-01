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    LG'nin T şeklindeki telefonu Wing'in fiyatı ortaya çıktı

    LG'nin T şeklinde ürettiği ve dönebilen ikinci ekrana sahip ilginç telefonu Wing'in satış fiyatı belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2020 - 16:47
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    LG'nin T şeklindeki telefonu Wing'in fiyatı ortaya çıktı

    LG'nin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı "Wing" modeli, şimdiye kadar satışa çıkan akıllı telefonlardan biraz farklı.

    Toplamda 1 buçuk ekrana sahip telefonun arka kısmında bulunan yarım ekran, istenildiğinde dönebiliyor ve telefon T şeklinde kullanılabiliyor.

    LG WING ÖZELLİKLERİ

    Büyük ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olan telefonun küçük ve dönebilen ekranıysa 4,0 inç büyüklüğe sahip. Ayrıca kullanıcılar, bu iki ekranı tek bir ekranmış gibi kullanabilecek ve görüntü elde edebilecek.

    T şeklindeki telefon LG Wing'den yeni oyun görüntüleri - İZLE

    Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisinden güç alacak telefonda 8GB RAM bulunacak. Ayrıca  telefon, 5G teknolojisini de destekleyecek.

    Öte yandan Geekbench'te ortaya çıkan LG Wing'in bu sonbahar aylarında satışa çıkması bekleniyor.

    LG WING

    LG WING FİYATI

    Son zamanlarda katlanabilir telefonlardaki yüksek fiyatlar, LG Wing modelinde de karşımıza çıkacak. Donanım olarak orta segmentte yer alan telefonun fiyatının 1000 dolar olacağı söyleniyor.

    Eğer LG, bu sıra dışı telefonun fiyatını biraz daha düşük tutabilirse, farklı bir tasarım denemek isteyen kullanıcıların ilgisini çekebilir.

    Telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

    lg wing

    Instagram: @eshteknoloji

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