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Li-Fi teknolojisi nedir
- Haber Merkezi
- 22.06.2020 - 12:15
Günlük hayatta sıkça kullandığımız Wi-Fi teknolojisi; kişisel bilgisayar, video oyunu konsolları, dijital ses oynatıcıları ve akıllı telefonlar gibi cihazların kablosuz olarak birbirlerine bağlanmasını sağlıyor.
Henüz geliştirilme aşamasında olan Li-Fi teknolojisi ise, tıpkı Wi-Fi gibi kablosuz bir bağlantı teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor.
Wi-Fi'DEN 100 KAT DAHA HIZLI
Laboratuvar ortamında yapılan testlere göre Li-Fi, Wi-Fi'ye göre yaklaşık 100 kat daha hızlı. Görünür ışık iletişimi kullanan bu teknoloji, her ne kadar daha hızlı olsa da bazı dezavantajlara da sahip.
Örneğin Wi-Fi sinyalleri duvardan geçip ardına ulaşabilirken, Li-Fi bağlantısında ise ışık engellendiği zaman iletişim tamamen kesiliyor.
Li-Fi NASIL ÇALIŞIR
Bu teknolojinin nasıl çalıştığına yakından bakabilmek için, Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Rodoplu'nun yaptığı açıklamalara göz atalım:
“Li-Fi, ışık üzerinden haberleşme anlamına geliyor. Li-Fi ile LED’lerden gelen ışık, insan gözünün algılayamayacağı kadar yüksek bir frekansta titreştirilerek ışık üzerinden veri göndermemizi sağlıyor.
Örneğin; dizüstü bilgisayarınızın başında oturduğunuzu düşünün. İzlediğiniz bir video, Wi-Fi üzerinden değil de direkt odanızda bulunan LED’ler üzerinden gelecek. Ancak dezavantajı şu; LED ile bilgisayar arasına girdiğinizde video iletimi kesiliyor. Li-Fi teknolojisinin, son 10 yıldır bilinmesine rağmen ev ve ofis ortamlarında yaygınlaşmamış olmasının en büyük sebebi bu.”