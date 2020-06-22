Li-Fi teknolojisi nedir

Li-Fi, henüz geliştirilme aşamasında olan kablosuz bağlantı teknolojisidir.

Günlük hayatta sıkça kullandığımız Wi-Fi teknolojisi; kişisel bilgisayar, video oyunu konsolları, dijital ses oynatıcıları ve akıllı telefonlar gibi cihazların kablosuz olarak birbirlerine bağlanmasını sağlıyor.

Henüz geliştirilme aşamasında olan Li-Fi teknolojisi ise, tıpkı Wi-Fi gibi kablosuz bir bağlantı teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor.

Wi-Fi'DEN 100 KAT DAHA HIZLI

Laboratuvar ortamında yapılan testlere göre Li-Fi, Wi-Fi'ye göre yaklaşık 100 kat daha hızlı. Görünür ışık iletişimi kullanan bu teknoloji, her ne kadar daha hızlı olsa da bazı dezavantajlara da sahip.

Örneğin Wi-Fi sinyalleri duvardan geçip ardına ulaşabilirken, Li-Fi bağlantısında ise ışık engellendiği zaman iletişim tamamen kesiliyor.

Li-Fi NASIL ÇALIŞIR

Bu teknolojinin nasıl çalıştığına yakından bakabilmek için, Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Rodoplu'nun yaptığı açıklamalara göz atalım:

“Li-Fi, ışık üzerinden haberleşme anlamına geliyor. Li-Fi ile LED’lerden gelen ışık, insan gözünün algılayamayacağı kadar yüksek bir frekansta titreştirilerek ışık üzerinden veri göndermemizi sağlıyor.

Örneğin; dizüstü bilgisayarınızın başında oturduğunuzu düşünün. İzlediğiniz bir video, Wi-Fi üzerinden değil de direkt odanızda bulunan LED’ler üzerinden gelecek. Ancak dezavantajı şu; LED ile bilgisayar arasına girdiğinizde video iletimi kesiliyor. Li-Fi teknolojisinin, son 10 yıldır bilinmesine rağmen ev ve ofis ortamlarında yaygınlaşmamış olmasının en büyük sebebi bu.”



