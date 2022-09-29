Lilium, yılda 400 uçan taksi üretmek istiyor

Alman hava taksi geliştiricisi Lilium Air Mobility, yılda 400 adet uçan taksi üretmek istediğini açıkladı.

Twitter’ın kurucu ortağı Ev Williams, Tencent ve Skype’ın kurucu ortağı Niklas Zennstrom ve birkaç girişim kurumu tarafından finanse edilen Münih merkezli genç bir girişim şirketi olan Lilium, elektrikli uçan hava taksisini 2019'da test etmişti.

Tamamen pilotsuz olarak uçabilen hava taksisi, bir helikopter gibi dikey olarak kalkış ve iniş gerçekleştirebiliyor.

Havacılık endüstrisi için uzun zamandır sorun olan dikey havalanma ve iniş ile beraber, hızlanma pistine duyulan ihtiyaç ortadan kalkacak ve bu da aracın şehir için kullanılabilmesini sağlayacak.

Hedef yılda 400 adet üretim

Alman hava taksi geliştiricisi Lilium Air Mobility, elektrikle çalışan Lilium Jet uçan taksilerden yılda yaklaşık 400 adet üretmeyi planlıyor.

Ancak sertifika alma ve taze pil teknolojisi gibi yenilikleri finanse etme zorlukları, şirketin önündeki engellerden birkaçı. Bu nedenle Lilium hisseleri bu yıl şimdiye kadar yüzde 73 düştü.

Alman firma, 2025 yılına kadar uçan araçlarda seyahati gerçeğe dönüştürebileceğini söylüyor ve ABD'nin Florida eyaletinde bir de tesis kurmayı planlıyor.

Lilium'un hedefi, ülke genelinde çevre dostu bir bölgesel ulaşım ağı kurmak. Uçan taksi, 36 elektrikli motoru olmasına rağmen bir helikopterden çok daha sessiz çalışıyor.

Firmanın söylediğine göre hava aracı, sadece bir kamyon kadar ses çıkartıyor ve 400 metre yükseklikteyken sesi hiç duyulmuyor.

Toplamda 36 adet jet motora sahip uçan taksi, saatte 300 kilometrelik hıza ulaşabiliyor ve tam dolu batarya ile toplam 1 saat uçuş gerçekleştirebiliyor.

Eşsiz kanat tasarımı sayesinde uçuş esnasında maksimum gücünün sadece yüzde 10'unu kullanan hava aracı, toplamda 5 yolcu taşıma kapasitesine sahip