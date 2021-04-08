LinkedIn hacklendi: LinkedIn şifresi nasıl değiştirilir?

Dünyanın en büyük iş siteleri arasında yer alan LinkedIn'de 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı ve veriler internet üzerinden satışa çıkarıldı. Peki, LinkedIn şifresi nasıl değiştirilir?

Geçtiğimiz günlerde Facebook'a yapılan siber saldırı sonucunda 533 milyon kullanıcının bilgileri çalınmıştı.

Benzer bir saldırı haberi de iş odaklı sosyal medya platformu LinkedIn'den geldi. Forumlarda paylaşım yapan siber saldırganlar, 500 milyon LinkedIn kullanıcısının verilerini çaldıklarını söyledi. Bunu kanıtlamak için de 2 milyon kullanıcının bilgilerini satışa çıkardı.

Listede kullanıcıların adları, e-posta adresi, telefon numaraları, çalışma bilgileri ve çok daha fazlasının bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili LinkedIn cephesinden henüz bir açıklama gelmezken LinkedIn kullanıcıları, 'LinkedIn şifresi nasıl değiştirilir?' sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, LinkedIn şifresi nasıl değiştirilir? İşte detaylar..

LİNKEDIN ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

LinkedIn profil bilgilerinin ele geçirildiğinden şüphelenen kullanıcılar, LinkedIn ve e-posta hesaplarının şifresini değiştirmeleri gerekmektedir. Şifrenizi Ayarlar’daki Şifreyi değiştir sayfasından değiştirebilirsiniz.