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- LinkedIn hacklendi: LinkedIn şifresi nasıl değiştirilir?
LinkedIn hacklendi: LinkedIn şifresi nasıl değiştirilir?
- Haber Merkezi
- 08.04.2021 - 15:10
- Güncelleme : 08.04.2021 - 15:11
Geçtiğimiz günlerde Facebook'a yapılan siber saldırı sonucunda 533 milyon kullanıcının bilgileri çalınmıştı.
Benzer bir saldırı haberi de iş odaklı sosyal medya platformu LinkedIn'den geldi. Forumlarda paylaşım yapan siber saldırganlar, 500 milyon LinkedIn kullanıcısının verilerini çaldıklarını söyledi. Bunu kanıtlamak için de 2 milyon kullanıcının bilgilerini satışa çıkardı.
Listede kullanıcıların adları, e-posta adresi, telefon numaraları, çalışma bilgileri ve çok daha fazlasının bulunduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili LinkedIn cephesinden henüz bir açıklama gelmezken LinkedIn kullanıcıları, 'LinkedIn şifresi nasıl değiştirilir?' sorusunu gündeme taşıdı.
Peki, LinkedIn şifresi nasıl değiştirilir? İşte detaylar..
LİNKEDIN ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
LinkedIn profil bilgilerinin ele geçirildiğinden şüphelenen kullanıcılar, LinkedIn ve e-posta hesaplarının şifresini değiştirmeleri gerekmektedir. Şifrenizi Ayarlar’daki Şifreyi değiştir sayfasından değiştirebilirsiniz.
- Şifrenizi Ayarlar ve Gizlilik sayfasından değiştirmek için LinkedIn ana sayfanızın en üst kısmında bulunan Ben simgesini tıklayın.
- Açılır listeden Ayarlar ve Gizlilik’i seçin.
- Hesap sekmesinin Oturum açma ve güvenlik bölümündeki Şifreyi değiştir seçeneğinin yanında yer alan Değiştir’i tıklayın.
- Önce geçerli şifrenizi girin, sonra yeni şifrenizi yazın ve doğrulamak için yeni şifrenizi tekrar yazın.
- İyi bir şifre, büyük ve küçük harfleri, sayı ve simgelerin bir karışımını içermelidir.
- Parolanızı değiştirdikten sonra tüm aktif oturumlarınızın otomatik olarak kapatılmasını istiyorsanız, 'Tüm cihazlarda yeni şifre ile oturum açılması gerekmektedir' ifadesinin yanındaki kutucuğu seçin.
- Kaydet'e tıklayın.