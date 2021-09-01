LinkedIn, hikayeler özelliğini sonlandırıyor

Linkedin, bir süre önce kullanıma sunduğu hikayeler özelliğinden vazgeçmeye karar verdi.

Sosyal medya siteleri arasında, daha çok iş tabanlı olduğu için farklı bir yerde duran LinkedIn, 4 yıl aranın ardından tasarımını yenilemişti.

Platformun en çok öne çıkan güncellemesi Snapchat, Instagram ve Facebook’tan alışkın olunan hikâyeler özelliği olmuştu.

EYLÜLDE SONA ERİYOR

Linkedin'in üst düzey yöneticilerinden Liz Li, kullanıcılar tarafından oldukça gereksiz görülen hikayeler özelliğinin eylül ayının sonunda platformdan kaldırılacağını duyurdu.

Böylece Twitter'ın ardından, bir uygulama daha hikayeler özelliğiyle başarılı olamadı.

Liz Li, kullanıcıların hikayeler özelliğine ilgi gösterdiğini, ancak kaybolan değil de kalıcı paylaşımların daha çok popüler olduğunu söyledi.

Linkedin yöneticisi, daha iyi bir deneyim sunmak için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.



