Euro
9.8038
-0.22%
Dolar
8.3039
-0.02%
Altın
484.61
0.03%
Borsa
1.474
0.16%
Bitcoin
393.057
-1.41%
EXEN Coin
25.08
-2.90%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    LinkedIn, hikayeler özelliğini sonlandırıyor

    Linkedin, bir süre önce kullanıma sunduğu hikayeler özelliğinden vazgeçmeye karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 10:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    LinkedIn, hikayeler özelliğini sonlandırıyor

    Sosyal medya siteleri arasında, daha çok iş tabanlı olduğu için farklı bir yerde duran LinkedIn, 4 yıl aranın ardından tasarımını yenilemişti.

    Platformun en çok öne çıkan güncellemesi Snapchat, Instagram ve Facebook’tan alışkın olunan hikâyeler özelliği olmuştu.

    EYLÜLDE SONA ERİYOR

    Linkedin'in üst düzey yöneticilerinden Liz Li, kullanıcılar tarafından oldukça gereksiz görülen hikayeler özelliğinin eylül ayının sonunda platformdan kaldırılacağını duyurdu.

    Böylece Twitter'ın ardından, bir uygulama daha hikayeler özelliğiyle başarılı olamadı.

    Liz Li, kullanıcıların hikayeler özelliğine ilgi gösterdiğini, ancak kaybolan değil de kalıcı paylaşımların daha çok popüler olduğunu söyledi.

    Linkedin yöneticisi, daha iyi bir deneyim sunmak için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.


    LinkedIn, hikayeler özelliğini sonlandırıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir