Lise öğrencileri geliştirdi: Acil Durum Trafik Haberleşme Sistemi TEKNOFEST'te TEKNOFEST İstanbul'da yarışan lise öğrencilerinin geliştirdiği "Acil Durum Trafik Haberleşme Sistemi", ambulans, itfaiye gibi acil durum araçlarının trafik yoğunluğuna takılmadan daha hızlı hedefe varmalarına yardım ediyor.

AA & Ensonhaber

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST İstanbul'da birçok kategoride yapılan teknoloji yarışmalarında farklı eğitim seviyelerinden katılımcılar projelerini sergiliyor.

Acil Durum Trafik Haberleşme Sistemi

Bahçeşehir Koleji Ankara 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi'nden HYT takımı, geliştirdikleri Acil Durum Trafik Haberleşme Sistemi ile acil durumlarda trafik yönetimini sağlamaya yardımcı oluyor. Danışmanlığını öğretmenleri Erkan Dikci'nin yaptığı HYT takımı, Elif Ada Semiz, Alper Tuğra Yıldız ve Alperen Babaoğlan'ın geliştirdiği projeyle "Akıllı Ulaşım" kategorisinde yarışıyor.

Araçlar uyarılıyor ve acil durum aracı için en uygun rota belirleniyor

Elif Ada Semiz, projelerine ilişkin yaptığı açıklamada, geliştirdikleri sistem üzerinden trafik lambaları ve acil durum araçlarıyla haberleşme sağladıklarını belirterek, bu proje sayesinde ambulans, itfaiye gibi acil durum araçlarının hedeflerine çok daha hızlı ve kolayca varabileceklerini söyledi. Semiz, geliştirdikleri aracın yolda gerekli analizleri yaparak araçlara sinyal gönderdiğini ifade etti.

Alper Tuğra Yıldız da İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre haftada 500 insanın hayatını sadece ambulans gecikmesi yüzünden kaybettiğine dikkati çekerek, bir başka araştırmaya göre ise ambulans gecikmesinin en büyük sebebinin trafik yoğunluğu olduğunu vurguladı. Yıldız, trafik yoğunluğu sebebiyle acil durum araçlarının gecikmesine yönelik Acil Durum Trafik Haberleşme Sistemi'ni geliştirdiklerini söyledi.

Alperen Babaoğlan ise ilk etapta haritanın tanımlanmasını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: