Liste belli oldu! İşte iOS 17 güncellemesi almayacak iPhone modelleri Bu yıl kullanıma sunulması planlanan iOS 17'nin çıkış tarihi ve güncellemeyi almayacak modeller ortaya çıkmaya başladı.

ensonhaber.com ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu. Şirket, şimdi de önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla yayınlanması beklenen iOS 17 üzerinde çalışıyor. Apple, iOS 17'yi önümüzdeki haziran ayında düzenleyeceği WWDC geliştiriciler konferansında tanıtacak. iOS 17 almayacak iPhone modelleri Gözler iOS 17 güncellemesine çevrilirken, hangi modellerin yeni sürüme güncelleneceği de merak edilen konular arasında. Apple genellikle telefonlarına 5 yıl boyunca güncelleme desteği sunuyor. Bu nedenle iOS 17 güncellemesi, 2018 ve sonrasında piyasaya sürülen iPhone modelleri için yayınlanacak. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, iOS 17 ve iPadOS 17, aşağıdaki modellere gelmeyecek: iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPad 2017 (5.Nesil) 2019 9,7 inç İpad Pro (birinci nesil) 2015 12,9 inç iPad Pro (birinci nesil)