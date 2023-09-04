Liste güncellendi! İşte ağustos ayının en iyi Android telefonları Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, ağustos ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı.

ensonhaber.com

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, Ağustos 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

AnTuTu’nun 1/31 Ağustos arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında yer alan tüm telefonlar, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor.

Zirvede OnePlus Ace 2 Pro var

AnTuTu'nun Benchmark testine göre, Ağustos 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan OnePlus Ace 2 Pro oldu.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan telefonda, 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı yer alıyor. Telefon, 1 milyon 648 bin 735 puan alarak zirveye yerleşti.

Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 11S (1.645.393) , Nubia Red Magic 8S Pro Plus (1.637.536) ve iQOO 11 Pro (1.624.175) oldu.

AnTuTu verilerine göre, ağustos ayının en iyi 10 Android akıllı telefonu şu şekilde:

OnePlus Ace 2 Pro - 1.648.735

iQOO 11S - 1.645.393

Nubia Red Magic 8S Pro Plus - 1.637.536

iQOO 11 Pro - 1.624.175

Vivo X90 Pro Plus - 1.616.843

OnePlus 11 - 1.607.072

Realme GT5 - 1.603.890

iQOO 11 - 1.601.709

Vivo X Fold2 - 1.586.577

OPPO Find X6 Pro - 1.585.642

En iyi 10 orta segment telefon

Ağustos ayının en iyi orta segment telefonlarına baktığımızda, işlemci olarak genellikle MediaTek'in kullanıldığını görüyoruz.

Orta segment listesinin ilk sırasında 1.148.376 puana sahip Redmi Note 12 Turbo karşımıza çıkıyor. İkincilik koltuğunda ise 1.146.607 puan ile Realme GT Neo5 SE oturuyor.

Redmi Note 12 Turbo - 1.148.376

Realme GT Neo5 SE - 1.146.607

iQOO Neo 7 SE - 949.742

Vivo S17 Pro - 944.329

OPPO Reno 10 Pro 5G - 924.664

Redmi Note 12T Pro - 891.614

Redmi K60E - 884.861

Xiaomi Civi 3 - 881.859

OnePlus Ace Racing - 880.968

OnePlus Ace - 868.560