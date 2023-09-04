Liste güncellendi! İşte ağustos ayının en iyi Android telefonları

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.
Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, Ağustos 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.
AnTuTu’nun 1/31 Ağustos arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında yer alan tüm telefonlar, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor.
Zirvede OnePlus Ace 2 Pro var
AnTuTu'nun Benchmark testine göre, Ağustos 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan OnePlus Ace 2 Pro oldu.
Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan telefonda, 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı yer alıyor. Telefon, 1 milyon 648 bin 735 puan alarak zirveye yerleşti.
Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 11S (1.645.393) , Nubia Red Magic 8S Pro Plus (1.637.536) ve iQOO 11 Pro (1.624.175) oldu.
AnTuTu verilerine göre, ağustos ayının en iyi 10 Android akıllı telefonu şu şekilde:
OnePlus Ace 2 Pro - 1.648.735
iQOO 11S - 1.645.393
Nubia Red Magic 8S Pro Plus - 1.637.536
iQOO 11 Pro - 1.624.175
Vivo X90 Pro Plus - 1.616.843
OnePlus 11 - 1.607.072
Realme GT5 - 1.603.890
iQOO 11 - 1.601.709
Vivo X Fold2 - 1.586.577
OPPO Find X6 Pro - 1.585.642
En iyi 10 orta segment telefon
Ağustos ayının en iyi orta segment telefonlarına baktığımızda, işlemci olarak genellikle MediaTek'in kullanıldığını görüyoruz.
Orta segment listesinin ilk sırasında 1.148.376 puana sahip Redmi Note 12 Turbo karşımıza çıkıyor. İkincilik koltuğunda ise 1.146.607 puan ile Realme GT Neo5 SE oturuyor.
Redmi Note 12 Turbo - 1.148.376
Realme GT Neo5 SE - 1.146.607
iQOO Neo 7 SE - 949.742
Vivo S17 Pro - 944.329
OPPO Reno 10 Pro 5G - 924.664
Redmi Note 12T Pro - 891.614
Redmi K60E - 884.861
Xiaomi Civi 3 - 881.859
OnePlus Ace Racing - 880.968
OnePlus Ace - 868.560