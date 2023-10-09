Liste güncellendi! İşte eylül ayının en iyi Android telefonları Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, eylül ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı.

ensonhaber.com

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, eylül 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

AnTuTu’nun 1/31 Eylül arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında yer alan 9 telefon, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor.

Zirvede OnePlus Ace 2 Pro var

AnTuTu'nun Benchmark testine göre, Eykğk 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan OnePlus Ace 2 Pro oldu.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan telefonda, 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı yer alıyor. Telefon, 1 milyon 662 bin 767 puan alarak ağustos ayındaki yerini korudu.

Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 11S (1.645.443) , Nubia Red Magic 8S Pro Plus (1.629.654) ve iQOO 11 Pro (1.626.293) oldu.

Listenin beşinci sırasında, Vivo'nun amiral gemisi X90 Pro+ yerleşti. Hemen ardından ise Realme GT5, Oppo Find X6 Pro, OnePlus 11, Xiaomi 13 Ultra ve iQOO Neo 8 Pro geliyor.

Ayrıca iQOO Neo 8 Pro, listedeki tek MediaTek Dimensity 9200+ işlemcili telefon olmasıyla dikkat çekiyor.