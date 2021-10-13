LOL tutkunlarını üzen haber: En sevilen özellik kapatılıyor

Çevrimiçi oyunların en sevilen League of Legends, oyuncularını üzecek bir gelişmeyi duyurdu. Riot Games genel sohbetteki kötü tavrı engellemek için tüm maçlarda bu özelliğin kapatıldığını açıkladı.

Dünyanın en çok oynanan çevrimiçi çok oyunculu oyunu League of Legens'den, oyunseverleri üzecek bir haber geldi.

Oyunun içerisinde uzun yıllardan beri var olan ve rakip oyuncuların da birbirleri ile iletişime geçmesini sağlayan genel sohbet özelliği yeni yamayla birlikte kaldırılacak.

Bu özelliğin kaldırılma nedeni olarak ise son dönemde yarardan çok zarar yarattığını söyleyen oyunun geliştirici şirketi Riot Games, uzunca bir açıklama yayınladı.

"KÜFÜR VE HAKARET GİDEREK BÜYÜYEN BİR SORUN HALİNE GELDİ"

Takım içi sohbet aktif olmaya devam edecekken genel sohbeti kapatarak kullanıcı deneyimlerini ölçeceklerini belirten van Doorn, insanların bu gelişmeden sonraki tecrübeleri hakkındaki yorumlarına göre genel sohbeti tekrar aktif etmeyi düşünebileceklerini söyledi.

Riot Games tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2021'de davranış sistemleri konusundaki odağımızın çoğu AFK kalma ve bilerek beslemeLoL Genel Sohbeti gibi oynanış tabanlı davranışlarda olsa da bu yıl küfür ve hakaretin de giderek büyüyen bir sorun haline geldiği yönünde geribildirimlerinizi duyduk. Bu sorunu çözmek için LoL ve Riot seviyesinde kademeli değişiklikler üzerinde çalışıyoruz. Yakında göreceğiniz bir direkt değişiklik 11.21 Yaması'nda; eşleştirmeli sıralarda genel sohbeti devre dışı bırakıyoruz."





"DEĞİŞİKLİĞİN ETKİLERİNİ İNCELEYECEĞİZ"

"Genel sohbet takımlar arasında eğlenceli sosyal etkileşimler ve tatlı atışmalara sahne olabilse de şu an olumsuz etkileşimler olumlu etkileşimlerden daha fazla. Bu değişikliğin etkilerini küfür/hakaret ve ceza sayıları üzerinden inceleyeceğiz ve doğrudan sizden alınan geribildirimlerle ve anketlerle yorumlayacağız."





"TAKIM SOHBETİ ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

"Bu son maddeden bahsetmişken, küfür ve hakaretlerin takım sohbetinde de boy gösterdiğinin farkındayız ve genel sohbeti devre dışı bırakmanın bu sözlü sataşmaların tamamen önüne geçmeyeceğini biliyoruz. Ama takım sohbeti takımların kendi içinde uyumlu çalışmasında önemli bir yere sahip, dolayısıyla sağlayabileceği değer de çok daha fazla; bazı olumsuz deneyimlere sahne olabilse de…"