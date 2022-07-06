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    M2 çipli MacBook'lar, Intel işlemcili laptop satışlarını düşürebilir

    WWDC 2022 etkinliğinde tanıtılan M2'li Apple MacBook modellerinin satışa çıkacak olması, Intel işlemcilere ilgiyi azaltabilir.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 09:01
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    M2 çipli MacBook'lar, Intel işlemcili laptop satışlarını düşürebilir

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, haziran ayının başında düzenlenen WWDC etkinliğinde M2 işlemcili iki yeni MacBook modelini görücüye çıkarmıştı.

    Geçtiğimiz haftalarda yeni MacBook Pro modelinin ön siparişlerine başlayan Apple, şimdi de M2 işlemcili yeni MacBook Air modelini ön siparişe açıyor.

    Üreticiler endişeli

    Bu durum ise bazı Windows dizüstü bilgisayar üreticilerini endişelendiriyor. Çünkü Intel tabanlı dizüstü bilgisayar satışları bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

    Hazırlanan rapora göre, 1.000 dolar ile1.500 dolar arasında bir fiyata sahip MacBook Air'ın diğer üst düzey dizüstü bilgisayarları geride bırakacak.

    Ayrıca raporda Windows dizüstü bilgisayar üreticilerinin, enflasyon ve ekonomik gerilemenin yol açtığı fiyatlar yüzünden tendişe duydukları belirtildi.

    macbook air

    Yeni MacBook Air özellikleri ve Türkiye fiyatı

    M2 işlemci ile güçlendirilen yeni model, M1'e kıyasla işlemci performansında yüzde 18, grafik performansında yüzde 35 ve bellek bant genişliğinde de yüzde 50 oranında bir artış sunuyor.

    13,6" Liquid Retina ekranla gelecek M2 MacBook Air, Türkiye'de 25 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.


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