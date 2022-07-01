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    M2 işlemcili Apple Macbook Air ön siparişe açılıyor

    WWDC 2022 etkinliğinde tanıtılan M2'li Apple MacBook Air modelinin ön sipariş ve çıkış tarihi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 10:32
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    M2 işlemcili Apple Macbook Air ön siparişe açılıyor

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, haziran ayının başında düzenlenen WWDC etkinliğinde M2 işlemcili iki yeni MacBook modelini görücüye çıkarmıştı.

    Geçtiğimiz haftalarda yeni MacBook Pro modelinin ön siparişlerine başlayan Apple, şimdi de M2 işlemcili yeni MacBook Air modelini ön siparişe açıyor.

    Apple, 15 Temmuz'dan itibaren M2 MacBook Air modelini ABD ve diğer birçok ülkede satışa sunacak.

    Müşteriler, 8 Temmuz tarihinden itibaren yeni bilgisayar için ön sipariş  verebilecek.

    Yeni MacBook Air özellikleri ve Türkiye fiyatı

    M2 işlemci ile güçlendirilen yeni model, M1'e kıyasla işlemci performansında yüzde 18, grafik performansında yüzde 35 ve bellek bant genişliğinde de yüzde 50 oranında bir artış sunuyor.

    13,6" Liquid Retina ekranla gelecek M2 MacBook Air, Türkiye'de 25 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

    macbook air


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