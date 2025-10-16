M5 işlemcili yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı

Apple, yapay zekâ performansında dev bir sıçrama getiren M5 çipli yeni 14 inç MacBook Pro’yu satışa çıkardı.

Yeni model, hem hız hem verimlilik hem de pil ömrü açısından önceki nesillere fark atıyor.

M5 ÇİPİ İLE YAPAY ZEKA GÜCÜ 3,5 KAT ARTTI

Yeni M5 çipinin en dikkat çekici yanı, her çekirdeğinde yer alan “Neural Accelerator” sayesinde 3,5 kata kadar daha yüksek yapay zekâ gücü sunması oldu.

Apple'a göre bu yeni çip ayrıca 1,6 kata kadar daha hızlı grafik performansı ve %20 daha yüksek çoklu çekirdek performansı sağlıyor.

Geliştirilmiş 16 çekirdekli Neural Engine ise Apple Intelligence görevlerinde %35’e kadar daha hızlı çalışıyor.

24 SAATE VARAN PİL ÖMRÜ

Yeni MacBook Pro, 24 saate kadar kullanım sunan pil ömrüyle de dikkat çekiyor. Cihazda 14 inç Liquid Retina XDR ekran, 12 MP Center Stage ön kamera ve Thunderbolt 4, HDMI, SDXC gibi zengin bağlantı noktaları bulunuyor.

M5 MACBOOK PRO TÜRKİYE FİYATI

Yeni MacBook Pro M5'in Türkiye'deki başlangıç fiyatı, 10 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU, 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolamaya sahip versiyon için 94 bin 999 TL olarak açıklandı.

Ön siparişleri an itibarıyla başlayan ürünler, 22 Ekim'de mağazalardaki yerini alacak.