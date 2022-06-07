Mac bilgisayarlara güç verecek Apple M2 işlemcisinin tüm özellikleri

Yeni nesil Mac bilgisayarlarda karşımıza çıkacak olan yeni M2 işlemcisi, Apple tarafından tanıtıldı.

Bildiğiniz gibi Apple, piyasaya sürdüğü iPhone ve iPad modellerinde kendi ürettiği işlemcileri kullanıyor, Mac modellerinde genellikle Intel işlemcileri tercih ediyordu.

Apple, yeni Mac bilgisayarlarda artık kendi ürettiği çipleri kullanacağını geçtiğimiz yıl duyurmuş ve bu kapsamda yeni Mac modellerini satışa sunmuştu.

Aradan 1 yıl geçti ve Apple, dün akşam düzenlediği WWDC 2022 etkinliğinde yeni M2 çipini duyurdu.

Yeni nesil Mac bilgisayarlarda karşımıza çıkacak olan yeni M2 işlemcisi, tahmin edebileceğiniz gibi birçok geliştirme ile karşımıza çıkıyor.

Apple M2 işlemcisinin özellikleri

Şu anda piyasada olan M1 işlemciden yüzde 25 daha fazla, 20 milyar transistöre sahip olan Apple M2 işlemci, ikinci nesil 5 nm süreciyle üretiliyor.

Yeni Apple M2, 100 Gb/s bellek bant genişliği sunuyor ve bu da Apple M1 işlemcinden yüzde 50 daha fazla.

Apple tarafından paylaşılan bilgilere göre M2, M1 ile aynı enerji tüketimine sahip olsa da yüzde 18 daha yüksek işlem gücü ve yüzde 35 daha iyi grafik performansı sunuyor.

16 çekirdekli bir yapay zeka motoruna sahip olan Apple M2, maksimum güçte saniyede 15,8 milyon işlem gerçekleştirebiliyor.

Öte yandan Apple, M2 işlemcisinin bir Windows işletim sistemli dizüstü bilgisayarda yer alan 10 çekirdekli bir işlemci ile aynı güç seviyesinde neredeyse 2 kat daha fazla performans gösterdiğini belirtti.

Apple tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni M2 işlemci ile piyasaya sürülecek ilk ürün, 2022 MacBook Air olacak.