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    Madagaskar adalarındaki dev yaratıkları neyin yok ettiği bulundu

    Bilim insanları, Madagaskar ve Mascarene adalarındaki eski dev yaratıkların neden yok olduğunu tespit etmek için iklim verilerini ve maden yataklarını inceledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 10:25
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    Madagaskar adalarındaki dev yaratıkları neyin yok ettiği bulundu

    Madagaskar ve Mascarene adalarındaki büyük hayvan ve kuş türleri, 1500 ila 500 yıl önce yaşanan gizemli bir olayda yok olmuştu.

    Ünlü dodo kuşları, goril büyüklüğündeki lemurlar, dev kaplumbağalar ve 9 metrelik fil kuşları da dahil olmak üzere neredeyse tüm Madagaskar yaşamı ortadan kaybolmuştu.

    GİZEMLİ YOK OLUŞUN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

    Avusturya'daki Innsbruck Üniversitesi'nden araştırmacılar, Madagaskar ve Mascarene adalarındaki 8 bin yıl öncesine ait iklim verilerini ve maden yataklarını inceledi.

    Araştırma sonucunda ise, dev yaratıkları yok eden şeyin şiddetli bir kuraklık ve insan faaliyetleri olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Madagaskar adalarındaki dev yaratıkları neyin yok ettiği bulundu #1

    İNSAN FAALİYETLERİNİN ETKİSİ BÜYÜK

    Bilim insanlarına göre dev canlılar, yok oluştan önce de çeşitli mega kuraklıklar atlattı ve bu kuraklıklardan fazla etkilenmedi.

    Ancak canlıların yok oluşuna neden olan kuraklığın, bölgedeki insan faaliyetlerinin olduğu bir zamana denk gelmesi, insanların bu yok oluşa önemli bir katkı yaptığını gösteriyor.

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