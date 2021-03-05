Madenciler iş başında: PlayStation 5 stok sorunu birkaç ay daha sürebilir

Madenciler iş başında: PlayStation 5 stok sorunu birkaç ay daha sürebilir

Özellikle kripto para madencilerinin devreye girmesiyle PlayStation 5'te yaşanan stok sorununun uzaması bekleniyor.

Yakın zamanda çıkan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in, çıktığı an itibari ile stokları tükenmiş durumda. Bu da herkesin aklına “PlayStation 5 stoklara ne zaman gelecek?” sorusunu getiriyor.

Sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde PS5’e oldukça yoğun bir talep var ve stoklar tükenmiş durumda.

Stok sıkıntısı nedeniyle, normal fiyatı 6 bin TL olan PS5’in dijital sürümü karaborsada 8 bin ila 9 bin TL arası fiyatlardan satılıyor. Peki bu sorun ne zaman düzelecek?





STOK SORUNU BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Bildiğiniz gibi kripto para madencileri, son zamanlarda piyasadaki güçlü ekran kartlarına hücum etmiş durumda. Bu nedenle AMD ve NVIDIA gibi üreticiler de ekran kartı stok sorunları yaşıyor.

Piyasada ekran kartı bulamayan ise gözünü PlayStation 5'e çevirmiş durumda. Konsolun donanımını bir şekilde hacklemeyi başaran kişiler, PS5’i madencilik cihazına çeviriyor. Bu durum zaten stok sıkıntısı yaşanan PS5’e olan talebi daha da artırıyor.

PS5 VE MADENCİLİK

PlayStation 5'in donanım bileşenleri madencilik için oldukça yeterli. Konsol, Zen 2 mimarisinde 3,5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli AMD Ryzen CPU ve RDNA 2 mimarisine sahip 10,3 teraflop gücünde AMD Radeon grafik kartı kullanıyor. Bu nedenle PlayStation 5'te kolayca Etherium madenciliği yapılabiliyor.

Eğer kripto madencilik işlemleri konsollara da sıçrarsa, ekran kartında yaşanan stok sıkıntıları konsollarda da aylarca sürebilir. Bu nedenle Sony'nin bu konuda bir hamle yapması ve PS5'in madencilik işlemlerinde kullanılmasını engellemesi gerekiyor.