Madenciler, kripto paralardaki düşüş nedeniyle ekran kartlarını satıyor

Kripto paralardaki sert düşüşün ardından, Çin ve Tayvan'daki kripto para madencileri, ellerindeki ekran kartlarını satışa çıkarmaya başladı.

Kripto para madencilerinin artmasıyla birlikte, ekran kartı stokları tamamen tükenmiş ve fiyatlarda sert yükselişler meydana gelmişti.

Kripto para madencileri, yeni ekran kartlarında yaşanan kıtlığın ve yüksek fiyat artışının en büyük sorumlusu olarak kabul ediliyor.

Ancak son zamanda kripto paralarda yaşanan sert düşüşler ve Çin'in madencileri ülkeden kovması, özellikle ikinci el ekran kartı pazarını hareketlendirdi. Çin ve Tayvan merkezli birçok madenci, ellerindeki ekran kartlarını satışa çıkardı.

Asya basınında çıkan haberlere göre, özellikle Tayvanlı ve Çinli ikinci el eşya alım satım siteleri, çeşitli ekran kartı ilanlarıyla dolup taştı.

YİNE MADENCİLER SATIN ALIYOR

Toplu halde uygun fiyata satışa çıkan yeni ekran kartları, yine kripto madencileri tarafından tercih ediliyor. Çünkü bu kartlar, maksimum performansla 7 gün 24 saat madencilik için kullanıldığından oyunculara pek de hitap etmiyor.

Aynı zamanda Çin'in kripto para madencilerini ülkeden kovması, sıfır ekran kartı fiyatlarının da düşmesine neden oldu.

Durum en çok, yeni nesil ekran kartı fiyatlarının yüzde 50'den fazla düştüğü Sichuan eyaletinde görüldü.

Bu bölge, madencilik için en kârlı yerlerden biriydi ve yakın zamana kadar birçok maden çiftliği burada faaliyetlerine devam ediyordu.

Ancak gelen yasaklar nedeniyle, madencilik çiftliklerinin sahipleri sistemleri durdurmaya ve ekipmanlarını ABD'ye göndermeye başladı.

Örneğin, Sichuan'daki Asus RTX 3060 ekran kartının ortalama perakende fiyatı, mayıs ayında 2 bin dolardan fazla olmasına rağmen, şu anda yaklaşık 730 dolara satılıyor.

Çin'in madencilere uyguladığı yasaklar sonrasında, ekran kartlarındaki fiyat düşüşünün global çapta da hissedilmesi bekleniyor.