Makinelerin yükselişi: Hayatımızın her alanına giren birbirinden ilginç robotlar Gurme yemekler pişirebilen, evinizi pırıl pırıl bırakabilen, çocuklarınıza saatlerce bakabilen ve yaşlılarla ilgilenebilen robotlar... Robot sektörü son yıllarda oldukça gelişme kaydetti. Bu haberimizde, farklı alanlarda kullanılan bazı robotlara göz atacağız.

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Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, robotlar artık hayatımızın her alanına girmeye başladı. Bu robotlar, işlerimizi kolaylaştırmak, daha güvenli hale getirmek ve hatta eğlence amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış çeşitli özelliklere sahip.

Günümüzde robotlar, arabalarımızı üretiyor, paketlerimizi ayırıyor ve depoları organize ediyor; ancak bu sektörlerden birinde çalışmadığınız sürece muhtemelen nadiren etkileşime girersiniz.

Yakında her şey değişebilir. Polislikten güvenliğe, sağlık hizmetlerinden konaklamaya kadar düzinelerce endüstride yeni robotlar ortaya çıkmaya başladı.

Elektrikli süpürgeyi temizleyen, çimleri biçen, yemek pişiren ve çöpleri dışarı çıkaran kişisel robotlar da ufukta görünüyor.

Arama ve kurtarma: Atlas robot

İnsana benzetim amaçlı dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD’li Boston Dynamics, Atlas ismini verdiği robotuyla ise adeta şov yapıyor.

Atlas ağır ağırlıkları kaldırabilir, koşabilir, kapıları açabilir, ters takla atabilir, zıplayabilir ve hatta parkur bile tamamlayabilir.

Söz konusu robot, arama ve kurtarma operasyonlarında acil durum hizmetlerine yardımcı olmak ve yangınlar ve savaş bölgeleri gibi insanların hayatta kalamayacağı ortamlarda görev yapmak üzere tasarlanmıştır.

Şirketin açıklamasına göre, ‘tahmini kontrol modeli’ mekanizması ile çalışan Atlas, bir önceki hareketinden aldığı ivme ile sonraki hareketini gerçekleştiriyor.

Robot şef: Moley

Son zamanlarda oldukça sık karşımıza çıkan robotlara bir yenisi daha eklendi. Ancak bu sefer bahsedeceğimiz robot, diğerlerinden biraz daha farklı.

Moley Robotics adlı bir şirket, ilk olarak 2015 yılında tanıttığı ve mutfakta hizmet veren şef robotlarının artık satışa hazır olduğunu duyurdu.

5 binin üzerinde yemek tarifi hafızasına sahip dünyanın ilk şef robotu, aynı zamanda yemekten sonra bulaşıkları da yıkayabiliyor.

Mutfağın tavanına raylı sistemle yerleştirilen bir çift koldan oluşan şef robot, tencere ve tava gibi her türlü mutfak araç gerecini kullanabiliyor ve hassas parmaklarıyla ocak ve fırın gibi cihazları da çalıştırabiliyor.

Robot, üzerinde bulunan kameralar sayesinde mutfaktaki her şeyin detaylı haritası çıkarıyor ve bu sayede bulaşıkları yıkayıp ortalığın da temiz kalmasını sağlıyor.

Kullanıcılar, robot ile birlikte gelen dokunmatik ekran üzerinden mutfak şefinin hangi yemeği yapması gerektiğine karar veriyor ve 5 binden fazla tariften istediklerini robota yaptırabiliyor.

Çocuklar için: Miko

Miko, çocukların duygularını tanıyan, oyunlar oynayan, onlara yeni şeyler öğreten, söylediklerini ve nasıl hissettiklerini hatırlayan, 300 dolarlık bir bot.

Robot, alan haritasını çıkarmak için geniş açılı bir HD kamera ve sensörlere sahiptir. Miko, tüm verilerin uçtan uca şifrelendiğini söylüyor.

Hemşire robot: Moxi

Dünya genelindeki hastanelerde, hemşire ihtiyacı oldukça fazla. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, hemşire ihtiyacının 2026 yılına kadar yüzde 15 oranında artacağını öngörüyor. Şu ana kadar bu hızlı artıştan etkilenen Teksas’taki bir hastane, Moxi adı verilen hemşire robotları işe aldı.

Austin merkezli Diligent Robotics firması tarafından tasarlanan ve inşa edilen Moxi, hemşireler gibi çok fazla hasta ile etkileşime girmiyor.

Hastadan alınan numuneleri laboratuvara götürmek ve hemşirelere yardım etmek gibi görevleri üstlenen Moxi, hasta etkileşimi olmayan görevlerin yaklaşım yüzde 30’unu başarıyla gerçekleştirebiliyor.

Robotik bir kola ve tabanında da tekerlek sistemine sahip olan hemşire Moxi, çeşitli görevleri yerine getirmek için önceden programlanabiliyor.

Hastanenin elektronik sağlık kayıt sistemine bağlanan Moxi, hemşirelerin sisteme girdiği görevleri gerçekleştiriyor.

Örneğin bir hasta taburcu edildiğinde, robota o hastanın odasının boş olduğu ile ilgili komut veriliyor ve robot odayı bir sonraki hasta için hazır duruma getirebiliyor. Bu da hemşirelerin günlük yükünü oldukça hafifletiyor.

Çiftlik robotu: BigVacuum

BugVacuum, çiftliklerdeki mahsuller arasında otonom olarak gezinirken böcekleri emen, kendinden tahrikli bir elektrikli süpürgedir.

Çiftçilerin yalnızca başlangıç ​​noktasına götürmesi ve otomatik moda ayarlaması gerekiyor. Bot, böcek ilaçlarına dirençli zararlıları temizlemek için idealdir.

Hasta bakımı: Robear

Robear, engelli veya yaşlı hastaları yataklarından tekerlekli sandalyeye kaldıran ayı şeklinde bir robottur.

Yumuşak, yastıklı gövdesi, maksimum destek sağlarken hastanın cildine nazik davranacak şekilde tasarlanmıştır.

Japonya'nın Nagoya kentindeki Riken-SRK araştırma merkezinde geliştirilen bu sistem, örneğin hastaları tekerlekli sandalyeden veya yer seviyesindeki yataktan banyoya aktarmak için mekanik kollar kullanıyor.

Bavul robot: Gita Bot

Gita Bot, sizi takip eden, ihtiyacınız olan her şeyi (bakkaliye, bagaj, aletler vb.) taşıyan, yuvarlanan bir robottur.

'Gita' adı, 'dönüş' veya 'gidiş dönüş' anlamına gelen İtalyanca 'giro' kelimesinden esinlenmiştir.

Vespa scooter'ı üreten İtalyan şirketi Piaggio tarafından üretilen bu robot, doğrudan tüketicilere pazarlanan ilk kargo taşıyan robottu. İki tekerlekli makine, sahibini takip etmek için kameralar ve sensörler kullanıyor.

Gelecekte, robotlar hayatımızın daha fazla alanına girecek gibi görünüyor ve bu da teknolojiye dayalı bir geleceğin kapılarını açıyor.