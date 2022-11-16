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    Manifestlemeye başlayın: WhatApp'tan kendime nasıl mesaj atarım?

    Telefonun başında çaresiz bekleyişlere son... WhatsApp'tan artık kendi kendinize mesajlaşabilirsiniz. WhatsApp'tan kendime nasıl mesaj atarım diyorsanız, detaylar haberimizde...
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 12:02
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    Manifestlemeye başlayın: WhatApp'tan kendime nasıl mesaj atarım?

    Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına her geçen gün yeni bir özellik sunuyor.

    Meta çatısı altında birçok değişikliğe imza atan WhatsApp, son hamlesiyle herkesi şaşırttı.

    "Keşke mesaj gelse" diye içinden geçirenleri ferahlatacak bir özellik kullanıma açılıyor; Kendi kendine mesajlaşma...

    WhatsApp'ta kendisine göndererek not almak isteyenler, olumlama yapanlar ya da günlük olarak kendisine mesaj göndererek saklamak isteyenler, kendine mesaj atmanın yollarını arıyordu.

    Kullanıcı dostu olma yolunda sağlam adımlar atan platform bu özelliği de hayata geçirdi.

    WhatsApp'tan kendinize mesaj atmanın yolu

    Şu ana kadar WhatsApp'ta kendinize mesaj atmak istediğinizde dışarıdan bir sohbet başlatmanız gerekiyordu.

    Yeni özellikle birlikte, rehberinizdeki herhangi biriyle sohbet eder gibi kendinizle sohbet başlatabileceksiniz.

    Peki WhatsApp'tan kendinize nasıl mesaj atabilirsiniz? İşte en basit şekli...

    • Yeni sohbet başlatın.

    • Kişiler listenizin en üstünde kendiniz çıkacaksınız.

    • Sohbeti açtığınızda isminizin altında "Kendine mesaj at" yazısını seçin.

    • Kendinize mesaj gönderin.

    Manifestlemeye başlayın: WhatApp tan kendime nasıl mesaj atarım? #1


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