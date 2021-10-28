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    Mark Zuckerberg açıkladı: İşte Facebook'un yeni adı ve logosu

    Facebook CEO'su Zuckerberg, şirketin yeni adının 'Meta' olacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 21:30
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 21:37
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    Mark Zuckerberg açıkladı: İşte Facebook'un yeni adı ve logosu

    Sosyal medya devi Facebook, radikal bir karar aldı.

    Sadece bir sosyal medya platformu olmadığını ve gelecek nesil teknolojiye sağlam bir zemin hazırladığını göstermek isteyen 'Facebook', şirket adını değiştirdi.

    WhatsApp, Instagram ve Messenger uygulamasını bünyesinde barındıran Facebook Inc.’nin çatı kuruluşunun yeni adı "Meta" oldu.

    Yani Zuckerberg artık Facebook'un değil, Meta'nın CEO'su...

    METAVERSE'DEN GELİYOR

    Mark Zuckerberg, şirketin, metaverse olarak bilinen çevrimiçi dijital alemlerdeki adaşı sosyal medya platformunun ötesindeki büyüme fırsatlarını yansıtmak için adını Meta olarak değiştireceğini söyledi.

    Facebook, sanal gerçeklik teknolojileri ile kullanıcılara çevrimiçi etkileşime girme imkanı sunacak.

    Metaverse olarak adlandırılan platform, 3D internet olarak nitelendiriliyor.

    Metaverse ile kullanıcıların yaratıcı, sosyal ve ekonomik fırsatlara erişimin kilidini açmaya yardımcı olma potansiyeline sahip olacağı düşünülüyor.

    Mark Zuckerberg açıkladı: İşte Facebook un yeni adı ve logosu #1

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