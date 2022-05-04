Mark Zuckerberg, belirli mühendisleri işe almayı durdurdu

Amerikalı milyarder iş insanı, harcamaları azaltma yoluna gitti. Halihazırda mevcut personelin şirket içinde yer değiştirilmesine odaklanılıyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı Meta çatısı altında yeniden organize eden Mark Zuckerberg için işler son dönemde yolunda gitmiyor.

Meta'nın, 2022'nin ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artışla 27,9 milyar dolara çıktı, ancak 2012'den bu yana en yavaş gelir artışı olarak kayıtlara geçti.

İşe alımlar donduruldu

Böyle bir dönemde Zuckerberg'ün, bazı mühendislerin işe alınmasını dondurduğu ortaya çıktı.

Business Insider'ın haberine göre; Zuckerberg, harcamaları azalttı ve daha çok mevcut personeli şirket içinde yer değiştirmeye odaklanıyor.

Geçen aydan itibaren...

Konuyla ilgili kaynaklar, geçen aydan itibaren, Meta'nın E3 ve E4 olarak adlandırılan düzeylerdeki mühendisleri işe almayı durduğunu söyledi.

Bir E3 mühendisi, şirkette giriş seviyesi olarak kabul edilirken, E4 orta seviye olarak kabul ediliyor.

"Kotalar dolu"

Söz konusu kararla ilgili mesajda, bu durumun şirketin E3 ve E4 seviyesindeki mühendisler için "kotaları" doldurmasının bir sonucu olduğu bilgisinin yer aldığı aktarıldı.

Meta'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bu tür duraklamalar şirket için nadir olarak biliniyor ve son olarak koronavirüs salgını döneminde yaşanmıştı.