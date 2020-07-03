Mark Zuckerberg: Bizi boykot edenler geri gelecek

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, reklam boykotuna katılan tüm şirketlerin temmuzdan sonra geri geleceklerini açıkladı.

Donald Trump’ın şiddet içeren söylemlerini aynen kullandığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Facebook, başlatılan boykot kampanyasıyla birçok şirketin yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı.

Sivil toplum kuruluşları, Facebook’a reklam verilmemesi için #StopHateforProfit (Kâr için nefreti durdur) kampanyasını başlattı ve birçok şirket bu kampanyaya katılarak Facebook reklamlarını durdurdu.

Boykota katılarak Facebook'a verdikleri reklamları tamamen durduran şirketler arasında PlayStation, Coca-Cola, Honda, Starbucks ve Microsoft gibi devler yer alıyor.

"ENDİŞELİ DEĞİLİZ"

Mark Zuckerberg, yaşanan boykotun Facebook’a reklam veren 8 milyon reklamverenin sadece küçük bir kısmını içerdiğini ve bu nedenle gelirlerinde fazla bir azalma olmadığını belirtti.

Zuckerberg, "Boykottan dolayı endişeli değiliz. Politikalarımızı gözden geçirme gibi bir planımız da yok." dedi.

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Zuckerberg, "Uygulanan boykotla teknik olarak tehdit ediliyoruz. Ancak şimdi geri adım atarsak teslim olacağız. Önümüzdeki süreçte bu tarz olaylarla daha sık karşılaşabiliriz, ancak boyun eğme gibi bir niyetimiz yok." ifadelerini kıllandı.

Zuckerberg ayrıca, uygulanan bu boykotun temmuz ayından sonra unutulacağını ve şirketlerin yeniden Facebook ve Instagram’a reklam vereceğini söyledi.