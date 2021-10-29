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    Mark Zuckerberg, çocuklarına şimdiden yazılım öğretiyor

    Priscilla Chan, Mark Zuckerberg'in iki küçük kızıyla yatmadan önce kodlama yaptıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 10:08
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    Mark Zuckerberg, çocuklarına şimdiden yazılım öğretiyor

    Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan sosyal medya platformu Facebook, oldukça zor günler geçirmeye başladı.

    Facebook, WhatsApp, Mesesenger ve Instagram gibi sosyal medya sitelerine yönelik ifşalar, şirketin kurucusu Mark Zuckerberg’i hayatının en zor dönemiyle karşı karşıya getirdi.

    Bu nedenle Facebook, çatı şirketin ismini "Meta" olarak değiştirerek kötü imajını düzeltmeyi planlıyor.

    ÇOCUKLARINA KODLAMA ÖĞRETİYOR

    2012’de Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ile evlenen Priscilla Chan, aile hayatı ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Chan, Zuckerberg'in yatmadan önce çocuklarıyla kodlama yaptığını ve 3 yaşından beri bunun devam ettiğini söyledi.

    facebook

    Chan, çift olarak ebeveynlik görevlerini bölmeyi sevdiklerini belirtirken, çocukları sabahları anaokuluna hazırlamanın ve gece yatağa götürmenin Zuckerberg’in görevleri olduğunu söyledi

    Bu yılın başlarında Zuckerberg, bir Facebook gönderisinde kızı August’un kodlama seanslarının bir fotoğrafını paylaşmıştı.

    facebook

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