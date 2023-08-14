Mark Zuckerberg: Elon Musk kafes dövüşü hakkında ciddi değil Meta CEO'su Mark Zuckerberg, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk ile yapacakları "kafes dövüşü" hakkında Musk’ın ciddi olmadığını belirtti.

AA & Ensonhaber

Instagram'ın sahibi Meta şirketinin, Twitter'a rakip olacak metin tabanlı uygulama Threads'i piyasaya sürmesi, Elon Musk'ın oldukça dikkatini çekmişti.

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Meta'nın Twitter rakibi platformu nedeniyle Mark Zuckerberg'i geçtiğimiz haftalarda kefes dövüşüne davet etti.

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg ise Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Elon Musk'ın yaptığı kafes dövüşü çağrısına olumlu yanıt vermişti.

Zuckerberg: Elon Musk ciddi değil

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, X'e rakip olarak açtığı Threads platformu üzerinden paylaştığı mesajında, dövüş için Musk’a gerçek bir randevu teklifinde bulunduğunu kaydederek, "Sanırım hepimiz Elon'un ciddi olmadığı konusunda hemfikiriz ve artık yolumuza devam etme zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Musk’ın dövüş tarihi için karar vermediğine işaret eden Zuckerberg, "Önce ameliyat olması gerektiğini söyledi. Şimdi de arka bahçemde pratik yapmayı öneriyor." ifadesini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Meta CEO'su, şöyle konuştu:

Elon gerçek bir randevu ve dövüş konusunda ciddileşirse, bana nasıl ulaşacağını biliyor. Aksi takdirde, devam etme zamanı. Sporu ciddiye alan insanlarla rekabet etmeye odaklanacağım.

Elon Musk: Zuck bir tavuk

Elon Musk ise Meta CEO'sunun açıklamalarına X platformu üzerinden, "Zuck bir tavuk." şeklinde yanıt verdi.

"Kafes dövüşü" yapacak rakiplerin birbirlerine göre bazı üstünlükleri var. Her ne kadar Elon Musk, rakibine göre fiziksel olarak daha büyük görünse de Mark Zuckerberg yıllardır dövüş sporlarıyla uğraşıyor.